Почему кошки постоянно спят и нужно ли с этим бороться

Кошки большую часть своей жизни проводят во сне, но так было не всегда. Норма сна у кошек зависит от многих факторов.
Сколько должна спать кошка?
Средняя длительность сна у животных составляет аж 16 часов, но она может быть как больше, так и меньше. На это будет влиять пол животного и его возраст. Также немаловажным фактором будет темперамент пушистого, его состояние здоровья и даже вес.
Почему кошки много спят?
Дело в том, что животные изначально жили в дикой природе, где должны были добывать себе еду. Тогда они спали намного меньше, чем сейчас, когда хозяин полностью обеспечивает своего питомца.
Кот постоянно спит днем
В этом нет ничего необычного. Животные не утратили свои природные инстинкты и поэтому тоже предпочитают ночной образ жизни. Для животного это идеальное время, чтобы охотиться.
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