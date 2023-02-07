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Почему кошки постоянно спят и нужно ли с этим бороться

7 февраля 2023, 10:59
Средняя длительность сна у животных составляет аж 16 часов, но она может быть как больше, так и меньше
Кошка
Кошка / pixabay.com

Кошки большую часть своей жизни проводят во сне, но так было не всегда. Норма сна у кошек зависит от многих факторов.

Сколько должна спать кошка?

Средняя длительность сна у животных составляет аж 16 часов, но она может быть как больше, так и меньше. На это будет влиять пол животного и его возраст. Также немаловажным фактором будет темперамент пушистого, его состояние здоровья и даже вес.

Почему кошки много спят?

Дело в том, что животные изначально жили в дикой природе, где должны были добывать себе еду. Тогда они спали намного меньше, чем сейчас, когда хозяин полностью обеспечивает своего питомца.

Кот постоянно спит днем

В этом нет ничего необычного. Животные не утратили свои природные инстинкты и поэтому тоже предпочитают ночной образ жизни. Для животного это идеальное время, чтобы охотиться.

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Автор: Сергей Кущ
кошки интересные новости
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