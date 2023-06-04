Почему кошки любят спать на чистом белье: 4 неочевидные причины

У домашнего кота, который живет исключительно в замкнутом пространстве, не так уж много впечатлений. И каждая перемена - это целое событие.

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Кошка пытается пометить белье собой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый, у кого дома живет кошка, неоднократно замечал, что питомец выбирает себе странные места для сна. Очень часто животное может спать где угодно, но только не в своей лежанке. Кошка может спать на вещах хозяина, в шкафу или на стопке выглаженного постельного белья. Ранее Главред писал, почему кошка хочет залезть в шкаф и как отучить ее это делать. Теперь попытаемся разобраться, почему кошки любят спать на чистом белье.

Во-первых, у домашнего кота, который живет исключительно в замкнутом пространстве, не так уж много впечатлений. Поэтому питомец остро реагирует на любые изменения. Когда белье постирано, оно имеет особый запах, поэтому коту и интересно на нем поваляться. Аромат стирального порошка и кондиционера может понравиться кошке и заинтересовать ее на время.

Вторая причина, почему кошки любят спать на чистом белье, в том, что когда вы постирали вещи, погладили их, ее запах оттуда исчез. А этого пушистик просто не может допустить, поэтому и пытается исправить эту оплошность, снова пометив белье собой.

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Во-третьих, если вы не только постирали белье, но и погладили, кошка не откажет себе в удовольствии полежать на теплом месте.

В-четвертых, кошки любят сидеть на возвышении. Целая стопка белья - вполне подходящее место для наблюдательного пункта.

Ранее Главред писал, что значит, если кошка лежит или спит на человеке.

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