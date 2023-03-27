Почему кошка хочет залезть в шкаф и как отучить ее это делать

Кошка, сидящая в шкафу, и одежда, покрытая ее шерстью - картина, которая знакома практически всем. Зачем же ваша кошка лезет в шкаф?

Почему кошки любят лежать в шкафу / Фото pixabay.com

Каждый, у кого дома живет кошка или кот, хотя бы раз доставал своего пушистого любимца из шкафа. А скорее всего - каждый раз, когда вы открываете шкаф, животное стремится туда залезть и умоститься на вещах хозяина. Не исключено, что, когда вы долго ищете своего кота и не можете его найти, он сидит именно на одной из полок в шкафу. Почему же так происходит?

Почему кошки любят лежать в шкафу

Кошки - это животные, которые любят комфорт и безопасность, именно поэтому часто могут выбирать для отдыха места, где они будут чувствовать себя уютно и защищенно. Шкаф - это как раз такое место.

Кошки также любят спокойствие и тишину. Шкафы обеспечивают им обстановку, в которой они чувствуют себя максимально расслабленными, так как там нет постороннего шума и движений. Кроме того, из шкафа кошка может наблюдать за тем, что происходит в комнате, при этом не привлекая к себе излишнего внимания и оставаясь в защищенном месте.

видео дня

Эксперты говорят, что такое поведение кошки является совершенно нормальным. Хотя она является хищником, но довольно мелким, поэтому у кошки есть генетическая потребность находить себе укрытие и прятаться.

И, наконец, кошки, как правило, любят оставаться близко к своим хозяевам, а в шкафу они чувствуют запах своего владельца, что дает им дополнительное ощущение безопасности.

Почему кошка хочет залезть в шкаф

Есть как минимум шесть причин, почему кошка хочет залезть в шкаф:

Кошка играет в охоту, а шкаф позволяет ей делать это из укрытия. Если в доме есть другой кот, то животное таким образом может освобождать место для доминирующего собрата. Кошка спасается от стресса. Обычно так происходит после переезда или если животное попало в новую семью. Беременная кошка прячется в шкаф, так как хочет найти укромное место накануне родов. Обычно коты скрывают свое плохое самочувствие, чтобы их не сочли слабыми или уязвимыми. Если животное, прячется, отказывается от пищи, мяукает, ходит мимо лотка или много спит, нужно обязательно обратиться к ветеринару. Кошка преклонных лет стремится к одиночеству, поэтому уединяется на полке в шкафу.

Как отучить кошку залезать в шкаф

Самый простой способ сделать так, чтобы кот не залезал в шкаф и не оставлял шерсть на одежде - это поставить на дверь замок или фиксатор.

Также стоит проанализировать поведение питомца и найти причину его поведения. Предоставьте кошке удобное место обитания (например, удобный домик или лежанку). Таким образом любимец может отказаться от попыток захвата территории.

Ранее Главред писал, как определить "человеческий" возраст вашего кота.

Другие новости: