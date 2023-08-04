Почему кофе в кофейнях такой дорогой: рассказ о напитке ошеломит простотой

Почему кофе в кофейнях такой дорогой
Во-первых, Бариста обладают огромными знаниями о приготовлении кофе. Мало кто знает, при какой температуре нужно вспенивать молоко и как правильно прессовать молотый кофе. А вот бариста проходят специальное обучение и постоянно оттачивают свои навыки. Во-вторых, кофейни оснащены профессиональным оборудованием. При приготовлении кофе требуется больше точности, например, идеальная температура воды для заваривания составляет от 90°C до 96°C. Очень немногие домашние кофемашины для домашнего использования. В третьих ‒ для тех, кто ищет фирменные напитки, кофейни, как правило, предлагают больше сиропов и ароматизаторов, чем средний потребитель кофе может иметь дома. В четвертых, свежесть зерен. В кофейнях используют очень свежие кофейные зерна, которые не задерживаются там надолго. Также многие кофейни обжаривают зеленый кофе прямо на месте.
Какой кофе вкуснее в турке или кофеварке
Решая вопрос, как лучше варить кофе, при помощи турки или кофеварки, кофеману стоит расставить приоритеты. Что лучше ‒ вкус и качество напитка, возможность готовить каждый раз его по-новому. Или вкусовые достоинства второстепенны, а на первом месте экономия времени с деньгами и простота приготовления?
Широкое донце турки позволяет равномерно прогреваться кофейному порошку, сахару и специям, а узкое горлышко никак не позволяет улетучиваться ароматам и эфирным маслам. Обычно турки изготавливают из меди. А чтобы в процессе нагревания металл не окислялся, внутри сосуд покрывается оловом. И потому-то турка оснащена длинной ручкой.
Далее ‒ вряд ли кто-нибудь поспорит, что напиток из кофейного аппарата готовится гораздо быстрее, чем на плите. Устройство и принцип работы у них одинаков ‒ вода внутри машины нагревается и под действием давления проходит через спрессованный кофе, находящийся в специальном рожке
Чем еще хороши кофеварки такого типа:
- современные аппараты оснащены капучинатором ‒с его помощью приготовляют кофейные коктейли; приготовление не отнимет много времени—достаточно запрессовать в фильтр молотый кофе (в чалдовых кофеварках кладут готовый фильтр пакет с порошком) и нажать кнопку;
- многие модели оснащены площадкой для подогрева чашек, что позволяет приготовить несколько порций, когда первые остаются горячими;
- некоторые аппараты имеют функцию помола зерен, а также при этом способны регулировать степень помола и крепости готового кофе.
В чем разница между разными видами кофе
Некоторые виды кофе и способы их приготовления являются спорными. Не все бариста соглашаются на 100% насчет состава напитков, а единой книги точных правил приготовления кофе ‒ нет. Специалисты говорят, что лучше всего будет начать с разделения напитков по критерию " эспрессо".
Совсем просто говоря ‒ есть напитки, для которых специально готовится шот или два эспрессо (либо же таким напитком является сам эспрессо), и есть напитки, в которых заваривается молотый кофе, но технически получается не эспрессо. Почему же? В силу разных причин. К примеру, сила давления была недостаточной.
Напитки на основе эспрессо:
- Эспрессо. Один шот эспрессо.
- Двойной эспрессо: Два шота эспрессо.
- Латте: Шот эспрессо, смешанный c молоком. Это молочный кофе с пеной наверху, соотношение молока к кофе больше, чем в капучино.
- Маккиато: В переводе с итальянского означает "отмеченный". Это шот эспрессо с небольшим количеством молока, которое оставляет маленькое пятно на поверхности кофе, отсюда и название.
- Мокаччино: Капучино с добавлением шоколада.
- Американо: Шот эспрессо с добавлением горячей воды.
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