Пить кофе с молоком или без: ответ о популярном напитке приведет в изумление

Как лучше пить кофе с молоком или без ‒ кофеманов по всему миру этот вопрос давно беспокоит. Главред решил, наконец, с ним разобраться.

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Кофе с молоком - очень популярный напиток / Instagram.com/themilkartist/saturday.cafe/

Какой кофе лучше пить с молоком или без ‒ вопрос непростой. С подковыркой, что называется. Ниже мы попытаемся детально на него ответить.

Уже давно (и не нам замечено) что черный кофе и кофе с молоком действуют на тело по-разному — когда их смешивают в одной чашке, то молоко и кофейные гранулы не могут взаимодействовать одинаково. Именно поэтому кофе усваивается организмом не так быстро и действует не так резко.

Почему надо пить кофе с молоком

1. Если нужно набрать немного веса

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В чашке черного кофе содержится 4,7 калории — количество, практически безвредное для фигуры. Для сравнения, в чашке кофе с молоком и сахаром калорий не менее 50. Вывод очевиден ‒ если вы на диете, пейте черный кофе. И наоборот, потребление латте или капуччино, особенно с сахаром, если ходите добавить к телу пару килограмм.

2. Кофе с молоком полезнее в вечернее время

Черный кофе повышает энергичность и умственную деятельность — поскольку в нем нет молока или сливок, которые смягчали бы эффект. Поэтому, если любите пить кофе по вечерам, то рискуете заработать бессонницу. Исправить эту проблему можно с помощью небольшой порции молока в кофе (около 50 граммов) — таким образом вы сможете и насладиться любимым напитком, и обеспечить себе спокойный здоровый сон. Для тех, кто уже плохо спит ночью, медики рекомендуют вообще исключить кофе после захода солнца.

3. Кофе с молоком для тех, кто страдает от повышенной кислотности

В таком случае черный кофе не рекомендуется — он повышает и без того высокий уровень pH. Кофе с молоком действует мягче. Кроме того, если вы страдает от повышенной кислотности, не забывайте пить много воды и добавьте с рациона продукты, в которых много воды, например такие как огурцы.

4. Молоко в кофе снижает опасность для желудка

Общеизвестно, что очень горячий кофе может привести к термическим ожогам чувствительных тканей пищевода, что впоследствии приводит к развитию злокачественной опухоли. Если добавить в кофе молоко, это снизит общую температуру напитка, и ваш желудок будет вне опасности.

5. Кофе с молоком полезен для костей

Черный кофе имеет один неприятный побочный эффект — он мешает усвоению некоторых элементом, в частности кальция. Добавление молока в кофе помогает компенсировать потерю кальция.

Почему нельзя пить кофе с молоком

1. Молоко блокирует кофеин

Молоко действительно снижает количество потребляемого кофеина, поэтому пить его для повышения давления бессмысленно. Молоко мешает кофеину оказать сосудорасширяющее действие. Также молоко помешает кофеину взбодрить вас. Оно является природным аналогом легкого снотворного, поэтому, наоборот, может вызвать сонливость. В будние дни стоит отдавать предпочтение черному кофе, а уже в выходные можно побаловать себя его вариациями.

2. Кофе с молоком при похудении не поможет

Кофе с молоком вызывает большую зависимость, чем при употреблении черного кофе. Кроме того, в таком виде напиток уже не будет способствовать ускорению обмена веществ. Для того, чтобы похудеть к лету, лучше выбирать черный кофе, но также нужно знать меру – помимо полезного свойства по ускорению обмена веществ, кофе "сушит" организм, снижая уровень воды.

3. Может ли кофе с молоком заменить завтрак

Заменять чашкой кофе с молоком утренний прием пищи категорически нельзя. Кофе, выпитый натощак, стимулирует выработку желудочного сока, раздражает слизистую и способствует развитию гастрита. Особенно опасна такая привычка при мочекаменной болезни, неполадках с поджелудочной железой, повышенном давлении. Но и для здорового человека замена отнюдь не равнозначная: завтрак должен быть сбалансирован по содержанию белков, которые являются строительным материалом для клеток, жиров, питающих мозг, и медленных углеводов, заряжающих энергией. В чашке кофе, с молоком или без, такого баланса нет.

Как правильно пить кофе с молоком

Заваривая кофе, многие кофеманы сразу наливают туда холодное молоко либо сливки, едва достав сосуды с ними из холодильника. Однако вкус готового кофе очень отличается от того, который, к примеру, подают в кофейнях – он становится довольно водянистым.

Потому-то специалисты предлагают ‒ заварив кофе, нужно дать ему несколько минут для того, чтобы он настоялся и в нем соединились все компоненты. И лишь потом следует наливать молоко со сливками (в том числе и в подогретом состоянии. Таким образом кофе с молоком и будет иметь приятный, так сказать, сливочный вкус.

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