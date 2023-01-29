Почему категорически нельзя хранить еду в сковороде в холодильнике

Сковорода предназначена только для приготовления пищи. Хранить в ней приготовленные продукты не рекомендуется.

Можно ли хранить еду в сковороде / Фото pixabay.com

Очень часто хозяйки, приготовив еду, не перекладывают ее в контейнер, а ставят в холодильник прямо в сковороде. Делать это категорически нельзя, поскольку это плохо не только для продуктов, но и для сковороды.

Можно ли сковороду ставить в холодильник

Можно ли хранить еду в сковороде? Ответ будет нет. И причин этому несколько.

Во-первых, металлы со сковородок могут проникать в пищу. В частности, это касается сковородок из таких металлов, как медь и алюминий. Они не имеют защитного покрытия, поэтому длительное хранение продуктов может привести к загрязнению пищи металлами, а это в перспективе может вызвать проблемы со здоровьем. Такой риск снижает использование сковороды с эмалированным покрытием.

Вторая причина, по которой не стоит ставить сковороду с едой в холодильник в том, что без герметичной крышки (которой нет у сковороды) пища портится и теряет вкус. Кроме того, когда продукты хранятся в холодильнике, там создается влажная среда, что идеально для роста бактерий. Микробы и бактерии будут проникать в посуду, загрязняя пищу. Также без герметичной крышки пища также может впитывать запахи. Алюминиевая посуда вступает в реакцию с кислыми пищевыми ингредиентами, она может загрязнять продукт и изменять вкус. В итоге при употреблении пища может вызвать тошноту и расстройство желудка.

В-третьих, хранение сковороды в холодильнике приводит к ее повреждению. Например, если хранить соленые или кислые продукты в сковороде в холодильнике, можно вызвать коррозию металла. А сковороды из чугуна и углеродистой стали в холодильнике будут подвергаться воздействию влаги и могут заржаветь.

Сковороде с антипригарным покрытием также не место в холодильнике. Низкая температура портит антипригарное покрытие.

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