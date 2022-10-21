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6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

21 октября 2022, 17:16

Существуют правила, соблюдая которые сковородка прослужит вам намного дольше.

Сковорода
Как нельзя использовать сковороду с антипригарным покрытием / pixabay.com

Сковородки с антипригарным покрытием "заполонили" большинство кухонь. Такие помощницы очень популярные - после готовки время ее очистки значительно меньше, чем у других сковородок, но это не значит, что за ней не нужен особый уход.

Многие в курсе, что пищу в посуде с антипригарным покрытием нельзя перемешивать металлическими вилками и ложками, но существуют и другие правила, соблюдая которые сковородка прослужит вам намного дольше.

Правильное хранение

При неправильном хранении возникает серьезный риск повреждения антипригарного покрытия. Такая посуда должна храниться отдельно и быть защищена от контактов с острыми и режущими предметами.

Не перегревайте сковородку!

Никогда не наливайте в раскаленную на огне сковороду холодную и даже прохладную воду! Такие действия могут привести почти к мгновенной порче посуды. Если вам повезет, то покрытие не "вздуется", но свои антипригарные свойства оно потеряет почти наверняка.

Не храните еду в сковороде

Никогда не ставьте сковороду в холодильник – низкие температуры могут нанести ей вред. Всегда перекладывайте остатки еды в пластиковые контейнеры, подходящие для хранения пищи.

Не используйте сковороду не по назначению

Мировые бренды производят десятки различных видов посуды, каждая из которых имеет свое предназначение. И это все не просто так. В зависимости от назначения сковороды варьируется толщина и состав антипригарного покрытия. Неправильное использование посуды может привести к ее быстрому выходу из строя.

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Автор: Сергей Кущ
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