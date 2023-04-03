Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

В народе с голубями связано множество примет - и хороших, и плохих. В целом, эта птица предупреждает о радостных новостях, но есть и исключения.

Что означает голубь на подоконнике / Фото pixabay.com

Голуби - обычное явление в каждом городе. Их можно встретить в парке, во дворе, на улице. Часто пернатые прилетают на балкон или прямо на подоконник. Иногда птицы просто присели отдохнуть или просят их покормить, а иногда они могут стать предвестниками перемен - как хороших, так и плохих.

Что значит, когда прилетает голубь

В народе считается, что, если голубь сел на окно или балкон, значит нужно ожидать новостей. В целом, эта птица предупреждает о радостных новостях.

Новости могут касаться семьи или работы. Но все зависит от того, как птица себя ведет.

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Что означает голубь на подоконнике

Если голубь прилетел на подоконник и загадил его, нужно ждать прибыли.

Если голубь сидит на окне и воркует, ждите встречу с любимым или невероятный роман.

Голубь на подоконнике за окном для семейной пары предвещает возобновление былой страсти и укрепление отношений.

Если голуби свили гнездо на балконе у одинокого человека, значит скоро он встретит вторую половинку, и знакомство завершится долгожданным браком.

Если гнездо с яйцами находится во дворе, это предвещает о скором пополнении и радости.

Если голубь принес что-то в клюве, возможно получение хорошей прибыли.

Что значит, когда голубь смотрит в окно

Если птица смотрит в окошко - ждите гостей. Несколько голубей могут предвещать шумное застолье.

Постоянно воркующий голубь предупреждает о надвигающихся неприятностях.

Если птица расхаживает по подоконнику, значит скоро вы встретите покровителя или влиятельного друга.

Если голубь сидит за окном и размахивает крыльями - скоро произойдет радостное событие и исполнится желание.

Голубь, который постоянно клюет подоконник, предвещает важное событие.

Если голубь прилетел на окно и сразу же улетел – нужно ждать весточки.

Плохие приметы о голубях

Если птицы устроили драку на балконе, в семье будет ссора. Если после "разборок" они тихо воркуют и улетают вместе, все скоро наладится. А если пернатые разлетаются в разные стороны, это может сулить разрывом отношений.

Если птица сидит на подоконнике и постоянно стучится в дом, вскоре кто-то из близких людей заболеет.

Голубь, бьющийся в окошко, может предупреждать о неприятном событии или происшествии.

Если человек пытается прогнать пернатого со своего окна, но он все равно настойчиво возвращается, стоит готовиться к неприятностям.

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