Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

Голуби - обычное явление в каждом городе. Их можно встретить в парке, во дворе, на улице. Часто пернатые прилетают на балкон или прямо на подоконник. Иногда птицы просто присели отдохнуть или просят их покормить, а иногда они могут стать предвестниками перемен - как хороших, так и плохих.
Что значит, когда прилетает голубь
В народе считается, что, если голубь сел на окно или балкон, значит нужно ожидать новостей. В целом, эта птица предупреждает о радостных новостях.
Новости могут касаться семьи или работы. Но все зависит от того, как птица себя ведет.
Что означает голубь на подоконнике
Если голубь прилетел на подоконник и загадил его, нужно ждать прибыли.
Если голубь сидит на окне и воркует, ждите встречу с любимым или невероятный роман.
Голубь на подоконнике за окном для семейной пары предвещает возобновление былой страсти и укрепление отношений.
Если голуби свили гнездо на балконе у одинокого человека, значит скоро он встретит вторую половинку, и знакомство завершится долгожданным браком.
Если гнездо с яйцами находится во дворе, это предвещает о скором пополнении и радости.
Если голубь принес что-то в клюве, возможно получение хорошей прибыли.
Что значит, когда голубь смотрит в окно
Если птица смотрит в окошко - ждите гостей. Несколько голубей могут предвещать шумное застолье.
Постоянно воркующий голубь предупреждает о надвигающихся неприятностях.
Если птица расхаживает по подоконнику, значит скоро вы встретите покровителя или влиятельного друга.
Если голубь сидит за окном и размахивает крыльями - скоро произойдет радостное событие и исполнится желание.
Голубь, который постоянно клюет подоконник, предвещает важное событие.
Если голубь прилетел на окно и сразу же улетел – нужно ждать весточки.
Плохие приметы о голубях
Если птицы устроили драку на балконе, в семье будет ссора. Если после "разборок" они тихо воркуют и улетают вместе, все скоро наладится. А если пернатые разлетаются в разные стороны, это может сулить разрывом отношений.
Если птица сидит на подоконнике и постоянно стучится в дом, вскоре кто-то из близких людей заболеет.
Голубь, бьющийся в окошко, может предупреждать о неприятном событии или происшествии.
Если человек пытается прогнать пернатого со своего окна, но он все равно настойчиво возвращается, стоит готовиться к неприятностям.
Ранее Главред писал, к чему прилетает сорока во двор.
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