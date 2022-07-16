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Несет большие расходы, бурное застолье или скорую смерть: к чему прилетает сорока во двор

16 июля 2022, 01:36

Приметы, связанные с сороками, в основном имеют негативный характер. Но в зависимости от обстоятельств или числа птиц сорока может принести большую удачу.

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Если сорока стрекочет - ждите известие / Фото pixabay.com

Сорока - птица, которая живет ближе всех к человеку. Черно-белая болтушка знакома каждому, и встретить ее можно как в городе, так и в селе. Издавна с этой говорливой птичкой было связано много примет и суеверий. Большинство из них о том, что скоро стоит ждать новостей - как хороших, так и не очень. Так что же значит, когда прилетает сорока?

Сорока села и стучится в окно

Во всем мире считается плохим знаком, если птица стучится в окно. Если сорока прилетела и бьётся в окно дома, то это может означать смерть кого-то из членов семьи. Если сорока стучит клювом в стекло - хозяев ждут дурные известия.

Если птица врезалась в стекло, упала на землю и умерла, то хозяевам дома может угрожать серьёзная опасность, тяжёлая болезнь или даже смерть.

Если птица затем улетела, то беда может обойти дом стороной.

Что за примета, если сорока села на окно

Иногда птица может сесть на подоконник или даже разгуливать по нему, как у себя дома. Это хороший знак. Он говорит о том, что жителей дома ждет получение радостных и приятных новостей. Возможно, неожиданно придет шумная компания гостей.

Если сорока просто сидит у окна и что-то разглядывает - это знак скорых расходов и внезапных трат.

К чему прилетает сорока во двор

Если птица прилетела во двор, это значит, что у человека могут быть завистники и недоброжелатели. Не исключено, что кто-то распускает слухи и сплетни.

Если сорока гуляет во дворе дома - ждите непредвиденных расходов, трудностей и проблем на работе. При этом прогонять птицу не стоит, иначе убытки станут в несколько раз больше.

Если сорока залетела в дом - это хороший знак, особенно если птица кричит. Хозяев ждет излечение от болезни и удача.

К чему прилетает сорока на балкон

Сороку, которая залетела на балкон или лоджию, стоит расценивать, как предупреждение о возможном ограблении.

Сорока стрекочет - примета

Если несколько птиц шумят во дворе, это предвещает получение известий, письма, новостей.

Если сорока стрекочет на заборе или калитке - ждите скорых гостей и бурное застолье.

Если сорока сидит на крыше дома, это означает, что жилище находится в безопасности, никаких невзгод в ближайшее время не будет.

Сорока может быть предвестником свадьбы. Птица оповестит об этом, если совьет гнездо недалеко от дома. Причем жених будет обеспеченным, а брак — счастливым.

Увидеть две сороки - что за примета

Одинокая сорока не всегда приносит хорошие новости, но если их несколько то дела точно пойдут на лад. Например, увидеть две сороки означает, что вас ждет длительное покровительство фортуны. Поприветствуйте птиц, поклонившись им или приподняв шляпу.

Если же во дворе появилась целая стая сорок числом не меньше пяти, это говорит о появлении в семье нового члена или приход гостей.

Четыре сороки прогнозируют счастливое известие, а три птицы - свадебное застолье.

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