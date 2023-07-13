Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответом

Часто мы используем слово "розповсюджувати" в тех случаях, когда оно не должно звучать.

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Авраменко объяснил, почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная/ скрин

Большинство украинцев даже не догадываются, что неправильно говорить "розповсюджувати плітки". Часто мы можем путать, в каких случаях нужно использовать слово "розповсюджувати", а в каких – "поширювати".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему эти два слова нужно использовать в разных случаях.

"Сейчас мы с вами разберемся, одно ли и то же означают слова "розповсюджувати" и "поширювати". Например, "поширювати" или "розповсюджувати плітки". Когда нам надо сказать о расширении сферы влияния, то употребляем глагол "поширювати". Например, "поширювати інформацію, чутки або плітки", – объяснил Авраменко.

А "розповсюджувати" можно только конкретные вещи, те, что можно взять в руки, например, листовки или рекламные проспекты.

"Например, "хлопець стоїть біля метро і розповсюджує листівки". "Розповсюджувати" - это тоже самое, что раздавать, продавать или разносить. Подводим итоги. Итак, "розповсюджують" конкретные вещи, а "поширюють" абстрактные – например, сплетни", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить - "плітки поширюють" или "розповсюджують":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле - и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия. Фамилия Стельмах очень распространена в Украине. Но мало кто догадывается, от какого именно слова она пошла и что означает это слово.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

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