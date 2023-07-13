УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответом

Алёна Воронина
13 июля 2023, 06:40
16
Часто мы используем слово "розповсюджувати" в тех случаях, когда оно не должно звучать.
Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная/ скрин

Большинство украинцев даже не догадываются, что неправильно говорить "розповсюджувати плітки". Часто мы можем путать, в каких случаях нужно использовать слово "розповсюджувати", а в каких – "поширювати".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему эти два слова нужно использовать в разных случаях.

"Сейчас мы с вами разберемся, одно ли и то же означают слова "розповсюджувати" и "поширювати". Например, "поширювати" или "розповсюджувати плітки". Когда нам надо сказать о расширении сферы влияния, то употребляем глагол "поширювати". Например, "поширювати інформацію, чутки або плітки", – объяснил Авраменко.

А "розповсюджувати" можно только конкретные вещи, те, что можно взять в руки, например, листовки или рекламные проспекты.

"Например, "хлопець стоїть біля метро і розповсюджує листівки". "Розповсюджувати" - это тоже самое, что раздавать, продавать или разносить. Подводим итоги. Итак, "розповсюджують" конкретные вещи, а "поширюють" абстрактные – например, сплетни", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить - "плітки поширюють" или "розповсюджують":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле - и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия. Фамилия Стельмах очень распространена в Украине. Но мало кто догадывается, от какого именно слова она пошла и что означает это слово.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

Вас также может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:54 Украина
"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФ

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФ

01:35 Мир
"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

06:58

В России выведена порода откровенных маньяков

06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

02:05

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

Реклама
01:35

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФВидео

00:36

Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

12 июля, среда
23:50

"Любите врагов ваших, молитесь за них": скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

Реклама
21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

19:42

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место УоллесаВидео

19:42

Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

19:33

Есть ли в украинском языке слова "творог", "копчик" и "брюки": Авраменко дал ответ

19:20

Почему мы не имеем права обижаться на НАТОмнение

19:14

Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в УкраинуВидео

19:03

Солист "ТіК" показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

18:49

Наконец-то станет лучше: трем знакам зодиака повезет с деньгами в августе

18:39

Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минутВидео

18:24

Старые рваные колготки — сокровище: что из них делают

18:16

Кабмин поменял правила помощи переселенцам: кто останется без денег

18:12

"Плохие новости для вас, господин Зеленский": Байден начал встречу с президентом УкраиныВидео

17:50

Жена холостяка Макацарии впервые показала новорожденного сына

17:23

Скидка в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на коммуналку и топливо

17:21

Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - Ермак

17:21

В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в Альянс

17:11

Украину побьет градом: синоптики предупредили о новых ливнях

17:08

Как будет чувствовать себя человек, который каждый день ест курицу: последствия

Реклама
16:54

Украинцы мало экономят свет: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения

16:36

"Знаете, мы не Amazon": топ-чиновник из Лондона Уоллес неожиданно прошелся по Украине

16:28

"Два идиота не могут договориться": украинская диджей обгадила матом саммит НАТО и украинского президента

16:26

Как можно использовать недопитое вино: 3 удивительных способа спасут напиток

16:11

"Мы нуждаемся в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-УкраинаВидео

16:09

Можно ли варить вишневое варенье с косточками: неожиданный ответ удивит наповал

16:08

"Едва ходил и не дышал": Дантес рассказал, что довело его до больницы

15:21

"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

15:17

Нужна всего минута: химик Репич показал, как ускорить созревание авокадоВидео

15:15

Германия выйдет из договора с Польшей о ремонте танков Leopard - Handelsblatt

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять