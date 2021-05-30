"Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес

Ирина Ванникова / instagram.com/irynavannykova/

Новая телеведущая шоу Твій день на 1+1, которе стартовало в мае, спикер президента Украины Виктора Ющенко объяснила, как и для чего она решила сменить серьезную карьеру в политике на шоу бизнес.

В комментарии Кате Осадчей на шоу Світське життя, она объяснила, что это Западная практика.

По словам Ирины, в США часто чиновники ее уровня идут работать в СМИ.

"Тебе не нужно читать новости суфлеру, или провозглащать официальные заявления. А если ты человек, наполенный опытом и знаниям - то почему бы и нет?", - говорит она.

Она ответила на вопрос Осадчей, желает ли вернуться в ОП, работать с Владимиром Зеленским.

"Желаю ОП найти хорошего, профессионального пресс-секретаря, но сейчас сфера политики, в том виде, в каком она сейча, меня не привлекает", - объяснила Ирина.

Ванникова отказалсь комментировать слухи о том, что у нее роман с музыкантом из группы Козак System.

Напомним, до этого Даша Петрожицкая призналась, как называет своего нового возлюбленного, и зачем скрывает его.

Смотреть онлайн новый выпуск шоу Світське життя с участием Ирины Ванниковой можно на сайте 1+1video.