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"Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес

30 мая 2021, 01:05

Ирина Ванникова, которая работала с третьим президентом Украины рассказала о начале работы с 1+1.

Ирина Ванникова
Ирина Ванникова / instagram.com/irynavannykova/

Новая телеведущая шоу Твій день на 1+1, которе стартовало в мае, спикер президента Украины Виктора Ющенко объяснила, как и для чего она решила сменить серьезную карьеру в политике на шоу бизнес.

В комментарии Кате Осадчей на шоу Світське життя, она объяснила, что это Западная практика.

По словам Ирины, в США часто чиновники ее уровня идут работать в СМИ.

"Тебе не нужно читать новости суфлеру, или провозглащать официальные заявления. А если ты человек, наполенный опытом и знаниям - то почему бы и нет?", - говорит она.

Она ответила на вопрос Осадчей, желает ли вернуться в ОП, работать с Владимиром Зеленским.

"Желаю ОП найти хорошего, профессионального пресс-секретаря, но сейчас сфера политики, в том виде, в каком она сейча, меня не привлекает", - объяснила Ирина.

Ванникова отказалсь комментировать слухи о том, что у нее роман с музыкантом из группы Козак System.

Напомним, до этого Даша Петрожицкая призналась, как называет своего нового возлюбленного, и зачем скрывает его.

Смотреть онлайн новый выпуск шоу Світське життя с участием Ирины Ванниковой можно на сайте 1+1video.

новости шоу бизнеса Твій день на 1+1
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