Звезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном

Дарья Петрожицкая / 1+1

Украинская актриса, участница Танців з зірками, Голоса и Липсинк Баттла Даша Петрожицкая недавно нашла свое счастье, и объявила, что у нее есть возлюбленный. Но уже почти три месяца после признания она скрывает его от камер.

В комментарии Кате Осадчей на шоу Світське життя Даша откровенно рассказала о своих отношениях, а также призналась, будет ли 3 сезон Папика.

Актриса рассказала, что как актриса она за то, чтобы Папик длился как Санта-Барбара, а как зрительника может сказать, что после второго сезона уже хватит. Кроме того Станистав Боклан сам не видит дальше смысла съемок.

"Пускай как Санта-Барбара, будет 300 серий, но как зритель я понимаю, что это уже точка", - сказала она.

Кроме того, Даша Петрожицкая рассказала, что сам Станислав Боклан и во время первого и второго сезонов повторял, что с него хватит съемок с бородой. Но девушка заметила, что к концу второго сезона он начал дурачиться, пока снимал свой грим и даже, немного наслаждаться.

"Ради этого сериала я была готова на все - сказали быть лысой, бы бы снималась лысой", - рассказала она по поводу того, что на съемках пришлось укоротить стрижку.Читайте такжеЗвезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня

Даша Петрожицкая - сериар Папик / 1+1

Кроме того, девушка объяснила, почему скрывает своего молодого человека от СМИ. ПО словам певицы, когда-то они про него узнают - но не сейчас.

"Счастье любит тишину, и я наконец-то поняла смысл этой фразы. Я понимаю, что об этом узнают, я называю его "мой секрет", и понимаю, что он тоже хотел бы выставить со мной фото. Но мы обсудили этот вопрос, и я пока что хочу, чтобы он был только мой", - сказала девушка.

Смотреть онлайн новый выпуск шоу Світське життя с участием Даши Петрожицкой можно на сайте 1+1video.