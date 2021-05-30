Звезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном

Даша Петрожицкая откровенно объяснила, зачем скрывает возлюбленного.
Украинская актриса, участница Танців з зірками, Голоса и Липсинк Баттла Даша Петрожицкая недавно нашла свое счастье, и объявила, что у нее есть возлюбленный. Но уже почти три месяца после признания она скрывает его от камер.
В комментарии Кате Осадчей на шоу Світське життя Даша откровенно рассказала о своих отношениях, а также призналась, будет ли 3 сезон Папика.
Актриса рассказала, что как актриса она за то, чтобы Папик длился как Санта-Барбара, а как зрительника может сказать, что после второго сезона уже хватит. Кроме того Станистав Боклан сам не видит дальше смысла съемок.
"Пускай как Санта-Барбара, будет 300 серий, но как зритель я понимаю, что это уже точка", - сказала она.
Кроме того, Даша Петрожицкая рассказала, что сам Станислав Боклан и во время первого и второго сезонов повторял, что с него хватит съемок с бородой. Но девушка заметила, что к концу второго сезона он начал дурачиться, пока снимал свой грим и даже, немного наслаждаться.
"Ради этого сериала я была готова на все - сказали быть лысой, бы бы снималась лысой", - рассказала она по поводу того, что на съемках пришлось укоротить стрижку.Читайте такжеЗвезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня
Кроме того, девушка объяснила, почему скрывает своего молодого человека от СМИ. ПО словам певицы, когда-то они про него узнают - но не сейчас.
"Счастье любит тишину, и я наконец-то поняла смысл этой фразы. Я понимаю, что об этом узнают, я называю его "мой секрет", и понимаю, что он тоже хотел бы выставить со мной фото. Но мы обсудили этот вопрос, и я пока что хочу, чтобы он был только мой", - сказала девушка.
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