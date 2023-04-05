Победные сражения и прорыв фронта: астролог Влад Росс назвал удачные дни апреля-мая для ВСУ

По словам Влада Росса, в ближайшее время будет несколько периодов, когда действия украинской армии будут обречены на успех.

Астролог Влад Росс предсказал даты, когда случится "бомбический прорыв" на фронте, и ВСУ будет ждать успех / Главред

В апреле и мае 2023 года Вооруженные силы Украины смогут достичь блестящих результатов в борьбе с российскими оккупантами, и для успешных действий украинских защитников будет несколько крайне благоприятных периодов до начала лета. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Первый "звездный час" для ВСУ, по словам астролога, сейчас в самом разгаре, и связан он с переходом Плутона в знак Водолея, который случился еще 23 марта и будет оставаться там аж до 19 января 2044 года. Плутон, как известно, является символом смерти и разрушения, а Водолей – это знак, под влиянием которого находится Россия, соответственно, такая комбинация будет нести Российской Федерации неудачи, поражения и разрушения.

"Мы видим концентрацию украинских войск возле Бахмута, примерно 80-тысячная группировка. По моим прогнозам, мы возьмем Бахмут. И именно сейчас как раз на этом направлении начинается великое контрнаступление ВСУ", – отметил Влад Росс.

видео дня

Также благоприятная для украинской армии ситуация, по прогнозу астролога, сложится вблизи солнечного затмения 20 апреля.

"В это время будет возможен неожиданный прорыв Вооруженными силами Украины фронта. Они покажут российским оккупантам, где раки зимуют. Самый мощный, просто бомбический прорыв может случиться как раз в ауре этого затмения – 15-25 апреля", – заверил Влад Росс.

Кроме того, астролог считает, что освобождению оккупированных территорий будет способствовать и ретроградный Меркурий, который станет таковым 21 апреля.

"На ретроградном Меркурии мы сможем возвращать земли, которые захватила Россия. Возвращение всегда лучше всего делать, когда Меркурий "пятится назад". В данной ситуации ретроградность будет проигрываться только в нашу пользу", – пояснил Росс.

В мае 2023 года также будет несколько благоприятных для украинских защитников дней, отметил астролог.

"Эти дни будут вблизи лунного затмения, которое произойдет 5 мая. Удачными для ВСУ датами будут 4-9 мая. Они могут принести украинской армии важные решения и прорывы", – прогнозирует Влад Росс.

Астролог добавил, что именно в мае Путин может осознать, что Россия проигрывает войну, и почувствует себя крысой, загнанной в угол, и этот момент будет невероятно опасен.

"Именно тогда Путин может применить тактическое ядерное оружие", – предостерег Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал исход войны России и Украины и назвал месяц, когда пройдет парад победы в Киеве. Кроме того, Влад Росс спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружия в войне против Украины и рассказал, что Путин скрывает о ядерном арсенале.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.