"Это уже дрова": астролог Влад Росс рассказал, что скрывает Путин о ядерном оружии России

Весной 2023 года будет два опасных периода, когда Россия может пустить в ход ядерное оружие, предостерег астролог Влад Росс.

Астролог Влад Росс рассказал, что скрывает Путин о российском ядерном оружии / Главред

Угроза применения Россией тактического ядерного оружия сохраняется, причем случиться это может уже весной этого года. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, весной будет два периода, когда эта опасность будет наиболее велика.

"Самый опасный момент в плане применения тактического ядерного оружия Российской Федерацией – это конец апреля и начало мая, это серединная точка между затмениями. Также будет жесткий квадрат между Юпитером и Плутоном – Плутон из Водолея будет поражать Юпитер в знаке Тельца. Плутон – символ ядерного оружия и ядерных взрывов. Этот аспект будет 18 мая, а угроза будет сохраняться за десять дней до этой даты и десять дней после нее, то есть 8-28 мая. Поэтому если крыса, загнанная в угол, все-таки применит тактическое ядерное оружие, то это может случиться в мае", – отметил Влад Росс.

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Также астролог напомнил, что Россия приостановила участие в ядерном договоре (Договоре о стратегических наступательных вооружениях), однако это не связано с подготовкой Путина к ядерному удару.

"Россия не хочет показывать всему миру, насколько плохи ее дела с ядерными боеголовками, ведь техобслуживание всего этого не проводилось уже много лет. 23 года, пока Путин у власти – точно. Украина тоже давным-давно перестала обслуживать эти ракеты. За это время российское ядерное оружие превратилось в дрова. Теперь это фейк и пшик. Поэтому Путин не захотел, чтобы американцы приезжали с инспекцией и осматривали его боеголовки, ведь девять из десяти ядерных боеголовок непригодны для использования", – утверждает Влад Росс.

Однако, добавил астролог, поскольку хоть одна десятая часть ядерного оружия РФ остается пригодной, сохраняется и опасность применения ядерного оружия Путиным.

А вот целями ядерного удара, по мнению Влада Росса, могут быть разные объекты. Самой опасной точкой на территории Украины, по его словам, является остров Змеиный.

"Также Путин может пустить в ход свои снаряды по Польше и Румынии", – добавил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал дальнейший ход войны в Украине, назвал победителя в ней и рассказал, когда пройдет парад победы на Крещатике.

Кроме того, Влад Росс составил прогноз для России на 2023 год и рассказал, переживет ли его Путин.

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