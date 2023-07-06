По внешнему виду и запаху: как понять, что мясо испортилось

Употребление испорченного мяса может привести к пищевым отравлениям и негативным последствиям для здоровья.

https://news.glavred.info/po-vneshnemu-vidu-i-zapahu-kak-ponyat-chto-myaso-isportilos-10483489.html Ссылка скопирована

Как определить свежесть мяса по внешнему виду / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда дело касается питания, безопасность и качество продуктов - на первом месте.

Мы расскажем о надежных способах определения свежести мяса и ответим на вопрос, можно ли употреблять слегка испорченное мясо.

Как понять, что мясо испортилось?

Обратите внимание на цвет мяса. Свежее мясо должно иметь ярко-красный или нежно-розовый оттенок. Если мясо приобрело серую или зеленоватую окраску, это может быть признаком порчи.

Проверьте текстуру мяса. Свежее мясо должно быть упругим на ощупь. Если мясо стало слишком мягким, липким или слипшимся, это может говорить о его испорченности.

Как пахнет мясо, которое начало портиться?

Внимательно нюхайте мясо. Свежее мясо обычно имеет нейтральный или слабый мясной запах. Если мясо издает резкий или гнилостный запах, это может быть признаком порчи.

видео дня

Мясо, которое начало портится, может иметь легкий кисловатый или протухлый запах. Если запах становится явно неприятным или нарушает ваше чувство обоняния, лучше избегать его употребления.

Как понять, что мясо испортилось без запаха?

Проверьте упаковку мяса. Если упаковка повреждена, имеет пятна или неприятный запах, это может быть признаком того, что мясо испортилось.

Учтите срок годности мяса. Если срок годности истек или находится на пределе, рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными.

Важно отметить, что употребление испорченного мяса может привести к пищевым отравлениям и негативным последствиям для здоровья. Если у вас есть даже малейшие сомнения в свежести мяса, рекомендуется не рисковать и выбросить его.

Вам может быть интересно: