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Испортятся сами и сломают технику: что нельзя хранить в холодильнике

Сергей Кущ
5 июня 2023, 13:22 обновлено 5 июня, 13:22
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Холодильник не предназначен для хранения определенных продуктов и предметов.
какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Холодильник является незаменимым помощником в сохранении свежести продуктов, но есть некоторые продукты, которые лучше не хранить внутри него.

Давайте разберемся, какие предметы и продукты не следует ставить на холодильник и почему.

Что нельзя ставить на холодильник?

  • Помидоры: Хранение помидоров в холодильнике может снизить их вкус и изменить текстуру, делая их более мягкими и безвкусными. Рекомендуется хранить помидоры при комнатной температуре.
  • Бананы: Бананы также не нуждаются в холодильнике. Низкие температуры могут вызвать бурое окрашивание кожуры и изменить их вкус. Разместите бананы в прохладном месте, но не в холодильнике.
  • Лук и чеснок: Хранение лука и чеснока в холодильнике может привести к размягчению и увлажнению. Рекомендуется хранить их в прохладном и сухом месте, вдали от прямого солнечного света.
  • Арбузы: Арбузы не нуждаются в холодильнике до тех пор, пока они не нарезаны. После нарезки их следует хранить в холодильнике.
  • Хлеб: Хранение хлеба в холодильнике может привести к его быстрому увлажнению и старению. Лучше хранить хлеб в хлебнице или в морозилке.
  • Картофель: Хранение картофеля в холодильнике может привести к превращению его крахмала в сахар, что может изменить вкус и текстуру. Рекомендуется хранить картофель в прохладном и сухом месте, защищенном от света.
  • Мед и сиропы: Мед и сиропы могут затвердеть в холодильнике. Лучше хранить их в прохладном и сухом месте при комнатной температуре.

Почему нельзя ставить теплое в холодильник?

Нельзя ставить теплые предметы или продукты в холодильник из-за разницы в температуре. Резкое изменение температуры может вызвать стресс для системы охлаждения, повредить компрессор и снизить эффективность работы холодильника. Кроме того, это может привести к нарушению свежести и безопасности других продуктов, хранящихся внутри холодильника.

Смотрите видео о том, какие продукты могут пережить отключение холодильника:

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