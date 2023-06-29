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Платье "від кутюр" или "от кутюр": ответ известного языковеда удивил наповал

Алина Дембицкая
29 июня 2023, 20:15 обновлено 29 июня, 20:15
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Авраменко призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Авраменко
Платье от кутюр или от кутюр? / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обратил внимание на неурядицы, которые проникают в названия кинофильмов.

"Читаю рекламу кинофильма: "Помста від кутюр". На первый взгляд, здесь все в порядке. Но это не так. Почему же? Потому что переводчики, наверное, переводили австралийский фильм не с языка оригинала (английского), а с русского. Поэтому частицу "от" восприняли как предлог "від", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Языковед призвал украинцев сравнить русское словосочетание "месть от врага" с украинским "помста від ворога". Так же "месть от кутюр" на украинский перевели как "помста від кутюр".

видео дня

"А вот тут нужно было написать "помста от-кутюр". Это слово французского происхождения, где первая частица "от" означает "высокий", а вторая – "кутюр" – означает "пошив", - пояснил Авраменко.

Платье 'від кутюр' или 'от кутюр': ответ известного языковеда удивил наповал
Правильно будет "от-кутюр" / скриншот

Как отметил известный учитель Украины, дословный перевод "от-кутюр" будет "высокий пошив". А вообще словом "от-кутюр" называют искусство создания одежды высокого качества, а также "от-кутюр" – это уникальная одежда от автора в одном экземпляре не для широкой публики. А вот для широкой публики – "прет-а-порте".

В заключение Авраменко призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке заявил, что слова "скурпульозний" в украинском языке нет. Вместо этого известный учитель Украины назвал другой аналог.

Также ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

Читайте больше интересных уроков от Авраменко:

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