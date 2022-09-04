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Пластиковый подоконник пожелтел: топ-3 невероятно простых способа, которые вернут белизну

4 сентября 2022, 03:00

Опытные хозяйки нашли дешевые способы, которые действительно помогут вернуть пластику вид нового.

пластиковый подоконник
Чем отмыть пластиковый подоконник / ua.depositphotos.com

В доме, где уже несколько лет стоят пластиковые окна, хозяйки ломают голову, как же легко отмыть подоконник и вернуть ему былую белизну. Ни для кого не секрет, что пластиковые подоконники со временем сильно желтеют. Это очень портит вид, ведь такая желтизна точно бросится в глаза.

Оказывается, что подоконник можно легко очистить и вернуть ему состояние нового. Опытные хозяйки назвали три самых лучших способа, которые действительно работают. При этом не нужно тратить кучу денег на дорогие средства из магазинов. То, чем они предлагают воспользоваться, точно найдется чуть-ли не в каждом доме. Но сначала давайте разберемся, что именно влияет на пластик.

Почему пластик желтеет

Самой основной причиной являются солнечные лучи. Именно ультрафиолет приводит к тому, что часть пластиковой поверхности начинает распадаться. Также все зависит от качества пластика. Чем дешевле материал, тем быстрее он пожелтеет.

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Также лучше не мыть пластиковые подоконники и окна агрессивными моющими средствами, так как они ускоряют процесс распада поверхности и появления желтизны.

хозяйственное мыло
Чем отмыть пластиковый подоконник / ua.depositphotos.com

Как очистить пластиковый подоконник с помощью хозяйственного мыла

Половину куска хозяйственного мыла необходимо натереть на крупной терке. Эту массу следует залить стаканом теплой воды и дождаться, когда получится кашицеобразная субстанция.

Эту массу нужно нанести на пожелтевший подоконник и подождать 30 минут. После этого необходимо жесткой губкой потереть его поверхность и смыть теплой водой. Если эффект недостаточно хорош, то процедуру можно повторить несколько раз.

сода
Чем отмыть пластиковый подоконник / ua.depositphotos.com

Как очистить пластиковый подоконник с помощью соды

Для приготовления такой моющей смеси нужно взять 100 г соды и смешать со 100 мл теплой воды. После получения кашицы смесь необходимо нанести с помощью губки на пожелтевшие поверхности и оставить на несколько часов.

После этого раствор необходимо промыть чистой водой и вытереть сухой салфеткой.

Если этот способ не дал вам нужного результата, можно попробовать смешать соду с порошком. Необходимо взять по одной столовой ложке этих компонентов и залить 0,5 л теплой воды. Всё нужно хорошо размешать и губкой нанести на подоконник. Эту смесь стоит оставить на поверхности на 6-8 часов, после чего промыть чистой водой.

перекись
Чем отмыть пластиковый подоконник / ua.depositphotos.com

Как очистить пластиковый подоконник с помощью перекиси водорода

На губку необходимо налить небольшое количество перекиси и протереть пожелтевшую поверхность. Эту процедуру можно повторить 3-4 раза. Хозяйки говорят, что после него эффект очень заметный.

Ранее Главред рассказывал о том, зачем хозяйки засыпают порошок в пылесос. Оказывается, это отличный способ, который помогает избавиться от неприятного запаха в доме.

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