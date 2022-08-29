Зачем засыпать порошок в пылесос: секрет мудрых хозяек

Как избавиться от запаха пыли и другой вони в квартире / ua.depositphotos.com

Пожалуй, каждая хозяйка чувствовала в квартире или доме не очень приятные ароматы - запахи от домашних любимцев или пыли. Если уборка в доме происходит с помощью веника, то побороть это трудно, ведь пыль лишь поднимается вверх, а потом снова оседает на поверхностях.

С пылесосом все значительно легче, ведь пыль сразу попадает в специальный контейнер и не разлетается по всей комнате. Но если грязь убрать легко, то добиваться приятного запаха будет сложнее. Воздух, который попадает в пылесос выходит из него через специальные фильтры.

Мы узнали, что опытные хозяйки пользуются хитростью, которая позволяет им поддерживать жилье в чистоте и сразу бороться с неприятными ароматами. Оказалось, что для этого им нужен обычный порошок для стирки. Это средство помогает быстро устранить запах пыли.

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Как устранить запах пыли с помощью порошка

Порошок для стирки следует засыпать в пылесос и делать это нужно во время каждой уборки. Средство необходимо добавить в специальный мешок - пылесборник. Достаточно будет 2-3 столовых ложки.

После уборки воздух будет насыщен свежим и приятным ароматом. Следует отметить, что этот способ будет работать лучше, если порошок добавить в предварительно очищенный пылесборник.

И даже с таким лайфхаком можно поэкспериментировать. Вместе с порошком в пылесос можно добавить ватные диски, которые предварительно будут смоченные любимыми духами.

Недавно Главред рассказывал о том, как избавиться от запаха старости в квартире.

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