Пить водку или тосковать с винцом: какой алкоголь самый безвредный для организма

Вино, водка / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Какой алкоголь самый безвредный для организма

Красное сухое вино

Некоторые ученые даже называют его настоящим "эликсиром молодости". Поэтому бокал красного вина, выпитый за ужином, точно не навредит здоровью.

Белое сухое вино

Этот вариант обладает легким ароматом и нежным вкусом и обычно имеет невысокий процент крепости. В нем меньше полезных веществ, чем в красном "сухаре", но белое вино занимает высокую позицию в этом рейтинге.

Ликеры и травяные настойки

Такие напитки, по обыкновению, настаиваются на ягодах, целебных травах, коре и других дарах леса. В результате этого получаются жидкости с особым ароматом и привкусом. Но, несмотря на относительно "безопасный" состав, не нужно злоупотреблять напитками. Они не являются лекарствами, поэтому не смогут вылечить болезни.

Виски

Этот напиток находится на грани относительной безопасности для тела. Если человек любит насыщенный вкус и необычный аромат, тогда ему лучше всего использовать односолодовые виски. Настоящие скотч или бурбон не имеют в составе химических примесей, но при этом обладают довольно высоким процентом крепости.

Что безопаснее пить ‒ вино или водку

Вино полезно, только при условии совпадения двух факторов:

качественный, натуральный продукт (без консервантов, химикатов, сахара, красителей и прочих добавок);

умеренное потребление.

Сухие белые вина полезны:

для сердечной мышцы (особенно игристое);

при атеросклерозе (сухие вина с минеральной водой);

для снижения уровня холестерина в крови и укрепления артерий;

при нарушении обмена веществ и болезнях желудка.

Красные вина могут быть полезны при:

анемии (два стакана в день);

истощении и упадке сил (немного портвейна, мадеры, хереса);

туберкулезе (в очень небольших дозах);

гриппе, бронхите, пневмонии, простудных и инфекционных заболеваниях (если его нагреть и подать с сахаром или медом).

Водка / УНИАН

Польза водки для печени

Есть довольно непопулярное мнение о том, что малые дозы "беленькой" могут принести пользу. И она якобы снижает риск:

сердечно-сосудистых заболеваний (уменьшает шансы воспаления и тромбообразования, расширяет сосуды и улучшает кровообращение);

неалкогольной жировой болезни печени;

остеопороза (повышенной ломкости костей);

нейродегенеративных заболеваний;

помогает снять напряжение и уменьшить головную боль;

Но только водка должна быть проверенная ‒ с хорошим спиртом и без ароматизаторов с добавками.

Полезно ли пить водку каждый день

Водка — напиток, который вызывает привыкание, что наносит невосполнимый ущерб организму. Когда водка попадает в желудок, она стимулирует выработку ферментов, которые в сочетании со спиртом разрушают слизистую и стенки желудка. При пищеварении может начаться и процесс гниения. Это приводит к развитию гастрита, язвы и рака желудка. Когда спирт оказывается в поджелудочной железе, то начинаются спазмы ее протоков. В результате поджелудочная железа разбухает, воспаляется и также начинается гниение. Все это приводит к развитию панкреатита. Не говоря уже о том, что водка уничтожает микрофлору кишечника, нарушает кровообращение, а в слизистой кишечника образуются эрозии.

Также есть мнение, что суточная максимальная норма для женщин составляет не более 30 граммов водки, а для мужчин — не более 50 грамм. Но врачи все равно не рекомендуют пить водку каждый день.

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