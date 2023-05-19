Лучше пить кофе с молоком или со сливками: ответ на простой вопрос приведет в изумление

Есть фанаты кофе с молоком, есть фанаты кофе со сливками. Мы решили ответить на вопрос "Можно ли пить кофе со сливками?" или нужно отдать предпочтение молоку.

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Кофе с молоком или кофе со сливками - вот в чем вопрос? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Среди кофеманов идут и идут яростные споры о том ‒ лучше добавлять молоко в кофе, или все же сливки. Ниже мы расскажем

Что лучше пить молоко или сливки с кофе

Несмотря на то, что сливки являются молочным продуктом, разница между двумя этими продуктами существенная. Дело в том, что молоко и сливки отличаются по вкусу, и по составу.

К слову, ранее сливки получали так ‒ молоко отстаивали в емкостях, внизу которых располагался специальный кран. Через него нижняя часть молока сливалась, оставляя только верхний слой. Но сейчас их получают с помощью специальных приборов ‒ сепаратор молока. И многие убеждены, что сливки, добавленные в кофе, делают напиток более мягким и убирают горечь. Потому-то многие кофеманы и уверены, что лучшее время питья кофе со сливками – зима-холода. Кофе со сливками отлично согревает и помогает расслабиться. Сливки сохраняют все полезные качества кофе.

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Молоко - напиток, который вырабатывается молочными железами млекопитающих. Ее основное предназначение ‒ вскармливание новорожденных детенышей. Соответственно, коровье молоко уже многие века входит в рацион питания человека. Молоко богато минеральными веществами, что делает его полезным для человеческого организма. Молоко имеет меньший процент жирности, чем сливки, хотя их состав практически одинаков.

Как говорят специалисты по кофе, молоко, добавленное туда, уменьшает крепость напитка, а также заметно меняет его вкус. А уж сколько лить молока в чашку с кофе ‒ это зависит от вкуса каждого отдельного индивидуума. Летом, к примеру, в кофе лучше добавлять холодное молоко ‒ позволит быстрее утолить жажду. А вот зимой молоко желательно подогревать перед доливом в кофе.

Какие сливки и молоко лучше брать для кофе

Сливки для добавления в кофе лучше выбирать с жирностью не более 10%. Иначе в напитке могут появиться небольшие комочки (невкусные и неаппетитные). Однако если все же хочется украсить напиток, то нужны сливки жирностью более 30%, которые следует взбить ‒ можно с добавлением сахара, а в довершение красивую "шапочку" из пены посыпать либо шоколадом, либо корицей, либо цедрой апельсинной.

По поводу молока для кофе ‒ тут тоже много зависит от жирности молока. От него напрямую зависит качество пены. Самым оптимальным тут считается жидкость жирностью около 2,5-3,5%. При гораздо меньшем значении пузырьки получаются крупные (а полученная пена довольно быстро оседает). Но для кофе взбить его будет сложнее, чем сливки.

Кроме того, на качество пены влияет то, сколько в молоке белков. Если их не менее 3%, то пена получается зернистая и плотная. А вот из молока, в составе которого меньше 2% белков, сделать капучино либо другие подобные напитки кофейные будет тяжело.

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