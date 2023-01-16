Пить или не пить: что происходит с водой при повторном кипячении

Повторное кипячение питьевой воды, минеральной воды и родниковой воды меняет ее химический состав, поскольку вода содержит другие соединения.

Чайник, вода / pixabay.com

Вода - обязательный ресурс для человека. Чтобы уничтожить бактерии и вирусы, которые содержаться в ней, ее необходимо обязательно кипятить. Это не относится к чистой воде.

Бывает так, что в чайнике остается жидкость и туда просто ее доливают и снова кипятят.

Что происходит, когда вы повторно кипятите воду

Повторное кипячение питьевой воды, минеральной воды и родниковой воды меняет ее химический состав, поскольку вода содержит другие соединения.

Это связано с тем, что при кипячении воды часть ее выбрасывается в атмосферу в виде пара, где концентрируются оставшиеся химические вещества.

Это не проблема для здоровья при использовании чистой питьевой воды, хотя повторное кипячение жесткой воды может привести к образованию известковых отложений белого налета внутри чайника и водонагревателя.

Большинство людей считают, что эти минералы улучшают вкус воды и делают ее более здоровой. Однако повторное кипячение воды с высоким содержанием кальция (жесткая вода и минеральная вода) может быть проблемой для людей с камнями в желчном пузыре, камнями в почках, артритом или атеросклерозом.

Повторное кипячение воды может повлиять на вкус

Повторно кипяченая вода может повлиять на вкус кофе или чая. Это связано с тем, что пресная вода содержит множество крошечных пузырьков воздуха.

Когда вы нагреваете воду, растворенные газы слегка повышают кислотность воды, что позволяет лучше экстрагировать ароматические молекулы. Некоторые люди также утверждают, что кипяченая вода не имеет вкуса. Поэтому лучше всего заваривать кофе или чай свежей холодной водой.

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