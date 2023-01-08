Как правильно пить воду – сидя или стоя

Пить воду сидя советуют из-за того, что в таком положении желудок лучше омывается водой, которая помогает вывести из организма вредные вещества.

Как пить воду правильно и с пользой / ua.depositphotos.com

Каждый день мы пьем воду. Это не только привычка, но и необходимость – от уровня содержания воды в организме зависит состояние здоровья человека, работоспособность, восстановление после умственных, физических и эмоциональных нагрузок. Вода помогает противостоять стрессу и восстанавливает организм. Как правильно пить воду – стоя или сидя, выбор каждого из нас. Однако часто людям советуют попробовать пить воду сидя.

Что будет если пить воду сидя

Бытует мнение, что нужно следить не только за балансом ежедневного питья, но и не забывать о том, как лучше пить воду. Считается, что когда человек пьет воду сидя мелкими глотками, желудок лучше омывается водой. И тогда вода на некоторое время задерживается в желудке, помогая вывести из него вредные вещества.

Кроме того, когда человек пьет воду сидя, его организм отдыхает. В такой ситуации начинает активизироваться парасимпатическая система.

Любые напитки советуют пить желательно сидя, а не стоя. В положении сидя мышцы и неравная система человека расслаблены. Причем не холодные или горячие напитки, а стакан воды комнатной температуры.

Употребление воды сидя может улучшить пищеварение. Ее советуют пить за 30 минут до 2 часа после еды, чтобы избежать неприятного влияния на процесс переваривания пищи.

Пить воду сидя в исламе

Согласно мусульманскому священному писанию Сунна, в исламе считается правильным пить воду именно сидя, а не стоя. В одном из хадисов сказано: "Если бы пьющий воду стоя знал, какой вред приносит желудку, то, несомненно, его бы вырвало обратно". (Абдур-Разак 10/427 хадис 19588)

В другом хадисе четко указано, что мусульмане должны пить воду именно сидя.

"Пусть никто из вас не пьет воду стоя. А если кто-то забывшись выпьет ее стоя, то пусть вызовет рвоту" (Муслим, Ашриба хадис 116).