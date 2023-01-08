glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как правильно пить воду – сидя или стоя

8 января 2023, 03:30
Пить воду сидя советуют из-за того, что в таком положении желудок лучше омывается водой, которая помогает вывести из организма вредные вещества.
вода, стакан воды
Как пить воду правильно и с пользой / ua.depositphotos.com

Каждый день мы пьем воду. Это не только привычка, но и необходимость – от уровня содержания воды в организме зависит состояние здоровья человека, работоспособность, восстановление после умственных, физических и эмоциональных нагрузок. Вода помогает противостоять стрессу и восстанавливает организм. Как правильно пить воду – стоя или сидя, выбор каждого из нас. Однако часто людям советуют попробовать пить воду сидя.

Что будет если пить воду сидя

Бытует мнение, что нужно следить не только за балансом ежедневного питья, но и не забывать о том, как лучше пить воду. Считается, что когда человек пьет воду сидя мелкими глотками, желудок лучше омывается водой. И тогда вода на некоторое время задерживается в желудке, помогая вывести из него вредные вещества.

Кроме того, когда человек пьет воду сидя, его организм отдыхает. В такой ситуации начинает активизироваться парасимпатическая система.

Любые напитки советуют пить желательно сидя, а не стоя. В положении сидя мышцы и неравная система человека расслаблены. Причем не холодные или горячие напитки, а стакан воды комнатной температуры.

Употребление воды сидя может улучшить пищеварение. Ее советуют пить за 30 минут до 2 часа после еды, чтобы избежать неприятного влияния на процесс переваривания пищи.

Пить воду сидя в исламе

Согласно мусульманскому священному писанию Сунна, в исламе считается правильным пить воду именно сидя, а не стоя. В одном из хадисов сказано: "Если бы пьющий воду стоя знал, какой вред приносит желудку, то, несомненно, его бы вырвало обратно". (Абдур-Разак 10/427 хадис 19588)

В другом хадисе четко указано, что мусульмане должны пить воду именно сидя.

"Пусть никто из вас не пьет воду стоя. А если кто-то забывшись выпьет ее стоя, то пусть вызовет рвоту" (Муслим, Ашриба хадис 116).

питьевая вода
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:30

Как правильно пить воду – сидя или стоя

03:20

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

02:02

"Трудно впихнуть овалы в треугольники": Волочкова в бикини оконфузилась на МальдивахВидео

01:35

Военный эксперт рассказал, сколько есть сценариев окончания войныВидео

01:15

Гороскоп на сегодня 8 января: Близнецам – адреналин, Львам - уныниеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

00:45

Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

07 января, суббота
23:49

Мощная "бавовна" в Крыму: в Сети сообщают о взрывах в ДжанкоеВидео

23:32

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

Реклама
23:13

"Количество ядов в теле зашкаливает": Михалкову в реанимации стало хужеВидео

23:04

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

22:55

"Враг будет убегать": Подоляк назвал то, что надо ВСУ для мощного контрнаступленияВидео

22:34

"У нас вся Россия находится во всех списках": Петросян и другие россияне очумели от санкций УкраиныВидео

22:31

Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьбаВидео

21:57

"Увидим дальнейшую эскалацию": Турция жестко обвинила РФ в затягивании войну в УкраинеВидео

21:53

"Будут изолированы от цивилизованного мира": Зеленский предупредил всех российских артистовВидео

21:29

Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

21:25

"С соседями надо дружить": у мужа российской певицы случилась истерика из-за жестких санкцийВидео

21:11

"В чем смысл": Подоляк разнес мирное предложение ТурцииВидео

21:10

Зеленский провел важное заседание СНБО: что известноВидео

Реклама
20:31

Данилов высмеял "рождественское перемирие" Путина и обозвал главу КремляВидео

20:13

Санкции против русских артистов: Подоляк назвал их "пропагандистами смерти"Видео

19:58

В Украину надвигаются новые морозы: синоптики назвали даты "ледяной" погодыВидео

19:48

Солист Maneskin кардинально поменял имиджВидео

19:20

В Украине завершается эра русской церквимнение

19:08

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

19:02

Резников оценил, сколько ракет и дронов осталось у русских оккупантовВидео

19:01

"Выродок": Рогозин жестко набросился на ГалкинаВидео

18:25

"Запад сдает позиции, а Венгрии нужно поддержать его оппонентов": Орбан влип в новый скандал - СМИВидео

18:23

Мужа потеряла: патриотка России Наташа Королева сбежала в СШАВидео

17:47

Киркоров, Михалков и другие: Зеленский запустил санкции СНБО против русских артистовВидео

17:32

"Идут кровопролитные бои": что известно о бойне за СоледарВидео

17:12

Хотят набрать 500 тысяч человек: Россия готовит новую мобилизацию в январе - разведкаВидео

17:10

Сработала карма: попы РПЦ "благословили" оккупантов, ликвидированных в Макеевке, украденным крестомВидео

16:56

Как легко и просто сделать невероятно сочную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

16:38

"Лучше бы так молились, как спорят": недалекая Стужук поделилась "ценным мнением" в отношении Рождества

16:21

Президент Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов УПЦ МП - СМИ

16:20

"Готовят замес": астрологи назвали критический регион Украины до конца января и месяц исхода войныВидео

16:11

"Ребятам на передовую": Пресняков отдал свои гонорары на нужды оккупантов

15:57

"Есть политический раскол": патриарх Кирилл "наехал" на Украину из-за "смены вектора развития"Видео

Реклама
15:41

"Газовикам" звонить бесполезно: почему газ в конфорке становится оранжевымВидео

15:13

Влад Яма ошарашил длинной шевелюрой с челкой

15:06

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

14:39

Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения КрымаВидео

14:22

Собчак "похоронила" Михалкова, россияне в истерикеВидео

14:19

Стало хуже: Михалкова перевели в реанимацию

13:53

Военный эксперт объяснил, подойдут ли ВСУ немецкие БМП MarderВидео

13:39

Митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел Рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской ЛаврыВидео

13:04

Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

12:53

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять