Петрушка и кинза отличия: простой способ не перепутать популярные приправы

"Что вкуснее петрушка или кинза" – эта тема не так проста, как кажется на первый взгляд. Ниже мы попытаемся ее детальнее рассмотреть.
Можно ли использовать петрушку вместо кинзы
Сразу скажем, петрушка – очень популярная пряность, которая пользуется большим успехом в европейской, восточной, американской, африканской кухнях. Это растение сочетается с рыбой, мясом, овощами в свежем и тушеном виде. Плюс одно из редкостных преимуществ петрушки – способность сохранять вкус даже при долгой обработке теплом. Этим активно пользуются кулинары, добавляя петрушку в суп, консервы, либо, к примеру, мучные изделия.
Что касается кинзы. Иное название этой травы ‒ кориандр. Так называют приправу из сушеных семян растения ‒ то ли в целом, то ли в молотом виде. Она придает неповторимый аромат сырам, колбасам, мясным и рыбным консервам, маринадам, соленьям. В иных культурах зерна кориандра жуют, когда хотят уменьшить уровень опьянения и снизить аромат алкоголя. Свежая кинза хороша сама по себе – благодаря особому резкому аромату – и как приправа для салата, супа, мясного угощения и так далее. Плюс в определенных момента кинза помогает желудку усваивать тяжелую пищу.
Петрушка и кинза отличия
Эти травы и правда довольно похожи, но, все же имеют, некоторые отличия, главные из которых – вкус и запах. Плюс у петрушки более крупные, яркие, но не такие волнистые листья, как у кинзы.
Кроме того, у кинзы сильный лимонно-перечный аромат, который многим напоминает запах клопов. Дело в том, что данный запах вызывает пресловутый дециловый альдегид, который входит в состав эфирного масла зеленой части растения. А у петрушки гораздо более мягкий запах, который не вызывает ни у кого отвращения.
Что полезнее кинза или петрушка
Кинза используется:
- во время лечения артрита;
- обладает противоревматическими свойствами;
- налаживает работу почек;
- помогает выводить жидкость из организма;
- нормализует пищеварение и восстанавливает функции печени;
- понижает количество холестерина в крови;
- заживляет язвы на слизистых оболочках рта;
- повышает аппетит.
Петрушку используют:
- отбеливает кожу лица;
- укрепляет зубы и десны;
- восстанавливает микрофлору кишечника и нормализует работу ЖКТ;
- повышает уровень гемоглобина в крови;
- обладает жаропонижающим эффектом свойствами;
- ее сок снимает отеки, особенно после укусов насекомыми;
- корни петрушки улучшают работу иммунной системы.
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