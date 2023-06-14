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Петрушка и кинза отличия: простой способ не перепутать популярные приправы

Дмитрий Видоменко
14 июня 2023, 14:20 обновлено 14 июня, 14:20
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Среди людей, далеких от садоводства, порой возникает вопрос "Что вкуснее петрушка или кинза?". Главред разбирался в вопросе.
Петрушка, кинза
И петрушка, и кинза - очень популярные приправы/ instagram.com/zelena_lavka_od/sulakovasvetlana

"Что вкуснее петрушка или кинза" – эта тема не так проста, как кажется на первый взгляд. Ниже мы попытаемся ее детальнее рассмотреть.

Можно ли использовать петрушку вместо кинзы

Сразу скажем, петрушка – очень популярная пряность, которая пользуется большим успехом в европейской, восточной, американской, африканской кухнях. Это растение сочетается с рыбой, мясом, овощами в свежем и тушеном виде. Плюс одно из редкостных преимуществ петрушки – способность сохранять вкус даже при долгой обработке теплом. Этим активно пользуются кулинары, добавляя петрушку в суп, консервы, либо, к примеру, мучные изделия.

Что касается кинзы. Иное название этой травы ‒ кориандр. Так называют приправу из сушеных семян растения ‒ то ли в целом, то ли в молотом виде. Она придает неповторимый аромат сырам, колбасам, мясным и рыбным консервам, маринадам, соленьям. В иных культурах зерна кориандра жуют, когда хотят уменьшить уровень опьянения и снизить аромат алкоголя. Свежая кинза хороша сама по себе – благодаря особому резкому аромату – и как приправа для салата, супа, мясного угощения и так далее. Плюс в определенных момента кинза помогает желудку усваивать тяжелую пищу.

Петрушка и кинза отличия

Эти травы и правда довольно похожи, но, все же имеют, некоторые отличия, главные из которых – вкус и запах. Плюс у петрушки более крупные, яркие, но не такие волнистые листья, как у кинзы.

Кроме того, у кинзы сильный лимонно-перечный аромат, который многим напоминает запах клопов. Дело в том, что данный запах вызывает пресловутый дециловый альдегид, который входит в состав эфирного масла зеленой части растения. А у петрушки гораздо более мягкий запах, который не вызывает ни у кого отвращения.

Петрушка, кинза
Петрушка и кинза похожи, но имеют все же отличия / instagram.com/kyivmicrogreens

Что полезнее кинза или петрушка

Кинза используется:

  • во время лечения артрита;
  • обладает противоревматическими свойствами;
  • налаживает работу почек;
  • помогает выводить жидкость из организма;
  • нормализует пищеварение и восстанавливает функции печени;
  • понижает количество холестерина в крови;
  • заживляет язвы на слизистых оболочках рта;
  • повышает аппетит.

Петрушку используют:

  • отбеливает кожу лица;
  • укрепляет зубы и десны;
  • восстанавливает микрофлору кишечника и нормализует работу ЖКТ;
  • повышает уровень гемоглобина в крови;
  • обладает жаропонижающим эффектом свойствами;
  • ее сок снимает отеки, особенно после укусов насекомыми;
  • корни петрушки улучшают работу иммунной системы.

Смотрите видео - "Как приготовить салат из огурцов под заправкой из трав":

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