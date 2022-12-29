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Первое полнолуние 2023 года принесет небывалый успех: кому ждать удачи

29 декабря 2022, 22:41
Полезно будет обновить обстановку, закрыть неразрешенные вопросы с родственниками, закончить начатые семейные дела в полнолуние 2023.
полнолуние, гороскоп
Полнолуние / pixabay

7 января в 1:07 по Киеву нас ожидает первое полнолуние 2023 года. Как рассказал астролог Влад Росс Главреду, оно произойдет на оси Рак-Козерог и будет особенно стрессовым и напряженным, так как ось узлов Раху и Кету уйдет из знаков Тельца и Скорпиона, переместившись в Рака и Козерога.

"Если в последние два года нас будоражили финансы, коронавирус, инфляция, то теперь все это закончится, а вместо этого станет актуальной повестка Рака и Козерога. Так, например, Козерог связан с властью, президентскими и парламентскими выборами, потому, несмотря на войну, многие политики уже озаботились темой предстоящих выборов и начали грызться между собой", - сказал астролог.

Что нужно сделать в полнолуние

Луна в знаке Рака будет в каждом побуждать потребность в заботе и внимании в это полнолуние. А Солнце в Козероге будет стремиться к тому, чтобы упорядочить дела и все то, что требует порядка.

"Пик этого лунного месяца – это время больших достижений и накала эмоций. Внутренние потребности души выйдут на передний план. Будет благоприятно в это Рождество отдать все долги – и по работе, и перед родственниками. В это время стоит внести нечто новое в свое привычное окружение, найти время для творческих занятий 8 января. Не нужно бояться рассказывать о своей новой идее", - отметил астролог.

Ближайшие недели – это также хорошее время, чтобы избавиться от лишнего хлама дома или в офисе, поэтому смело можно выбросить старые ненужные компьютеры, гаджеты, мебель.

"Иными словами, полезно будет обновить обстановку, закрыть неразрешенные вопросы с родственниками, закончить начатые семейные дела или дела, связанные с недвижимостью. Хорошее время для решения вопросов наследства, но пока без подписания документов – последнее лучше сделать после 18 января, когда Меркурий станет директным", - добавил специалист.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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