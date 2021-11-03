Перейдет в сезонную болезнь: пандемия COVID может завершиться в 2022 году

Коронавирус в Украине / Униан

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году.

Как пишет Reuters, COVID может перейти в форму сезонной болезни.

Эпидемиологи ожидают, что первые страны, которые выйдут из пандемии, будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия.

Однако ученые предупреждают, что коронавирус остается непредсказуемым вирусом, который мутирует по мере распространения среди не вакцинированного населения.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом... когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - заявила Мария Ван Керкхове, эпидемиолог, возглавляющая работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19.

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Ожидается, что COVID-19, как и другие эндемические заболевания, такие как малярия, будет оставаться основным фактором заболеваемости и смертности в течение многих лет.

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"Эндемичный - не значит доброкачественный", - сказала Ван Керкхове.

Некоторые эксперты говорят, что в конечном итоге коронавирус будет вести себя более похоже на корь, которая до сих пор вызывает вспышки в тех группах населения, где низкий уровень охвата вакцинацией.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны, всего с начала эпидемии - 2 955 693. Летальных исходов - 700, всего - 68 727.

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро вторника, 2 ноября, убил за сутки 60 пациентов - такого числа умерших не было за все время пандемии. С начала эпидемии в Киеве умерли 6 268 человек.

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса - сейчас препарат испытывают на обычных мышах в институте в Гданьске.

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