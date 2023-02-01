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Перекисшая квашення капуста: 4 неожиданных способа вернуть к жизни любимое блюдо

1 февраля 2023, 21:09
Расскажем, почему квашенная капуста становится кислой – главные ошибки хозяек.
Почему квашенная капуста сильно кислая
Почему квашенная капуста сильно кислая / ua.depositphotos.com

Квашенная капуста – одно из самых популярных блюд особенно в зимний период, когда свежие овощи недоступны. Однако не всегда удается приготовить так, чтобы хотелось еще и еще класть в рот. К сожалению, она может получиться перекисшей. Поэтому хозяйки задаются вопросом, почему квашенная капуста сильно кислая и как ее спасти.

Квашенная капуста: какой она должна быть

Перед тем, как говорить о слишком кислых овощах, нужно понять, какой должен быть вкус у квашеной капусты. В первую очередь кусочки листьев должны сохранить свою твердость и упругость, они должны быть хрустящими. Вкус у такого блюда – в меру кислый с острыми нотками. Также присутствуют сладковатые нотки, которые блюду придает морковь или яблоки, добавленные во время квашения. Также особые нотки салату придают специи и травы.

Квашенная капуста: причины слишком кислого вкуса

Если блюдо получилось не таким, как хотелось бы, имеет слишком кислый вкус, который забивает все остальные, то возникает вопрос, почему квашеная капуста становится кислой во время приготовления. Ответ содержится в химической реакции, происходящей во время квашения.

"Ква́шеная капу́ста — ферментированный овощной продукт, который получают путем воздействия молочнокислых бактерий на белокочанную капусту". Такое определение объясняет, что происходит во время брожения. Если молочнокислые бактерии размножаются в неограниченном количестве, вкус будет соответствующим.

Развитие бактерий происходит под воздействием сразу нескольких факторов. Поэтому важно знать, сколько квашеная капуста должна стоять в тепле, в холоде, что в нее добавлять и в каких количествах.

Ошибки, которые влияют на вкус готового блюда:

  1. Нарушение температурного режима при квашении капусты. Если следовать всем правилам, то температура не должна превышать +16-18 градусов, но в этом случае все растянется на 10-12 дней. Поэтому температурный режим допускается в пределах 22 градусов. Превышение может стать благоприятным условием для развития бактерий и вызвать тот самый кислый вкус.
  2. Нарушение сроков квашения, поэтому важно знать, сколько квашеная капуста должна стоять в тепле. Идеальным и оптимальным временем для создания полезного блюда будет 3 суток в тепле. После этого ее нужно переставить в холодильник или на балкон. Это остановит развитие бактерий.
  3. Слишком много сахара. Этот ингредиент добавляют в рассол наряду с уксусом и солью, специями и травами. Если сахара слишком много, он создает благоприятную среду для размножения молочнокислых бактерий в большом количестве, что и приводит к появлению неприятного кислого вкуса. Поэтому не рекомендуется добавлять больше 1 столовой ложки сахара на головку капусты.
  4. Сделать капусту слишком кислой может и морковь. Этот овощ содержит много природного сахара, который в совокупности с добавленным в рассол создают условия для развития бактерий и изменения вкуса блюда.

Независимо от того, какие процессы повлияли изменить ситуацию можно. Главное знать, как улучшить вкус квашеной капусты.

Слишком кислая капуста: как исправить

Даже перекисшее блюдо можно кушать без опасения отравиться. Исправить ситуацию помогут несколько подручных средств:

  1. Простая вода поможет ответить на вопрос, как исправить квашеную капусту. Если ситуация вышла из-под контроля блюдо достаточно промыть в проточной воде. После этого нужно дать стечь воде и капусту можно кушать.
  2. Изменить вкус можно с помощью замачивания в чистой воде. Капусту заливают прохладной водой на 10-15 минут и процеживают.
  3. Блюдо можно посыпать сахаром. Он перебьет кислоту и салат можно будет съесть.
  4. Как вариант в емкость с квашенной капустой можно положить мешочек с рисовой крупой. Также можно в мешочек положить репчатый лук. Через 3-4 часа их нужно убрать и выбросить.

Что делать если квашеная капуста стала слизистой

Когда из миски или банки за капустой тянутся неприятного вида прозрачные "щупальца", не стоит пугаться. Такое блюдо также пригодно к употреблению. Исправить ситуацию поможет тушение с другими овощами и мясом или же приготовление пирожков с капустой. Аналогичный вариант решения проблемы подойдет, если капуста стала мягкой. В этом случае можно приготовить другое не менее вкусное блюдо.

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