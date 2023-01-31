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Выбираем качественный чай: секреты производителей напитка, о которых вы не знали

31 января 2023, 23:34
Расскажем, каким должен быть настоящий чай, какие маркировки искать на упаковке и выявить подделку.
Каким должен быть настоящий чай
Каким должен быть настоящий чай / ua.depositphotos.com

Чай стал незаменимым согревающим напитком. Его пьют во время простуд, праздников и просто каждый день. Однако не каждый напиток коричневого или зеленого цвета можно назвать чаем. Чтобы насладиться настоящим вкусом и ароматом, нужно знать, как выбрать качественный черный чай или его зеленого собрата.

Как определить качество чая по упаковке

Качество напитка начинается с его упаковки. В первую очередь необходимо убедиться в ее целостности. Коробка не должна быть прозрачной, так как свет разрушает полезные вещества листьев и может изменить другие характеристики. Современные производители делают специальное "окошко" в коробке, а сам чай пакуют в прозрачный пакет. Благодаря этому покупатель может оценить качество листьев и их размер.

Кроме того, важной деталью в вопросе, как определить качество чая по упаковке, является объем коробки. Небольшие упаковки позволяют быстро использовать заварку, чтобы она не испортилась и не выдохлась. После вскрытия герметичной упаковки листья лучше высыпать в емкость с крышкой.

Качество чая – это не только коробка, но и место сбора листьев и их обработки. Какой чай самый качественный поможет определить маркировка. Изображения и символы, на которых обозначено, где выросли листья – цейлонский, индийский, Даржилинг, ассам.

Каким должен быть настоящий чай: изучаем листья

Чай занимает первое место по популярности, без которого невозможно представить себе завтрак или перекус. Он имеет терпкий привкус и насыщенный аромат, а также отличается ярким коричневым или зеленым цветом. Определить качество чая в данном случае можно по следующим критериям:

  • размер листьев – он должен быть одинаковым и без дополнительных включений;
  • форма листа – скрученная;
  • цвет листа – насыщенный черный или темно-коричневый, зеленый;
  • аромат – свежий с оттенком свежих растений.

При заварке такого чая не должно быть лишний включений, корешков, ножек листьев и других посторонних предметов. Чем дешевле продукт, тем больше будет таких неприятных сюрпризов плавать в чашке.

Как выбрать чай в пакетиках

Такой вариант заваривания напитка более популярен, так как в чашке не остается чаинок и нет необходимости искать вариант их утилизации. Качество чая в пакетиках не всегда плохое. Такую форму упаковки выбирают для мелких листьев или гранулированного чая до состояния пыли. Качественный чай в пакетиках можно определить, разрезав их. Внутри должны быть мелкие гранулы, а не пыль.

Если чай с ароматом бергамота или другим запахом, то в пакетике не должно быть мелких цветных шариков. Это низкокачественный ароматизатор. В качественном продукте их не будет, а аромат дает распыляемый на заварку ароматизатор.

Выявить наличие красителей в чае можно залив его холодной водой. Если она окрасится сразу же, то продукт низкосортный и в нем есть красители. Таким образом, можно определить качество чая в пакетиках и листового, а затем сделать выбор в пользу того или иного производителя.

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