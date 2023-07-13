Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

Что нужно делать при перегреве двигателя - важные советы автомобилистам.

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Что будет если ехать с перегретым двигателем / Instagram/namashinu_sto_kiev

Многие автолюбители попадали в неприятную ситуацию, когда в разгар летней жары автомобиль подводит в самый неподходящий момент. Перегрев двигателя машины является неприятной и опасной поломкой, которая сигнализирует о серьезных проблемах с вашим "железным конем".

Опытные автомобилисты хорошо знают, что может произойти из-за перегрева двигателя. Ведь если не принять необходимые меры, ремонт двигателя может влететь в копеечку.

Признаки перегрева двигателя

Существует несколько давно известных симптомов, которые свидетельствуют о перегреве двигателя:

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заметный пар из-под капота автомобиля (это говорит о закипании охлаждающей жидкости);

внезапное и заметное уменьшение мощности мотора (это происходит в связи со срабатыванием электронных защитных систем);

во время набора скорости явные детонации в цилиндрах.

Что нужно делать при перегреве двигателя

Прежде всего остановитесь и откройте капот. Стоит подождать 10-15 минут. Пока не прекратится кипение. Если нет признаков течи в системе, откройте пробку радиатора и долейте выкипевшую жидкость. Старайтесь доливать медленно, чтобы не вызвать быстрого охлаждения. Запустите двигатель.

Что будет если ездить с перегретым двигателем

Даже если перегрев двигателя существенно не сказывается на движении автомобиля, не стоит продолжать езду. Утечка охлаждающей жидкости может спровоцировать перегрев двигателя и управлять таким авто в движении небезопасно. Лучше сразу заняться диагностикой и ремонтом, или обратиться к специалистам. Не стоит забывать, что долгое передвижение на авто с закипевшим двигателем чревато катастрофическими последствиями и разрушением отдельных его частей и узлов, а также других систем автомобиля.

Почему в жару греется машина

Опытные мастера со станций техобслуживания давно усвоили несколько основных причин, почему происходит перегрев двигателя:

существенный слой грязи на наружной поверхности радиатора может стать причиной перегрева двигателя (это приводит к снижению эффективности его теплоотдачи);

движок авто может также закипеть и от того, что соты в радиаторе сильно забились грязью;

распространенная причина перегрева двигателя – поломка термостата;

не редко к закипанию двигателя также приводит потери охлаждающей жидкости;

стоит учитывать и вероятность засорения или поломки клапана крышки расширительного бачка.

Можно ли включать печку при перегреве двигателя

Многие советуют при перегреве двигателя включить печку до максимального уровня, тем самым резко и безопасно охладив мотор. Объяснение тут простое, ведь печка входит в систему охлаждения и забирает из неё лишнее тепло от двигателя. Механики пояснили, что если включить печку при перегреве двигателя, тогда вентилятор продует наружный воздух через соты отопителя и направит его в салон, одновременно охлаждая радиатор.

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