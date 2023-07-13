УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

Алексей Тесля
13 июля 2023, 02:05
8
Что нужно делать при перегреве двигателя - важные советы автомобилистам.
двигатель
Что будет если ехать с перегретым двигателем / Instagram/namashinu_sto_kiev

Многие автолюбители попадали в неприятную ситуацию, когда в разгар летней жары автомобиль подводит в самый неподходящий момент. Перегрев двигателя машины является неприятной и опасной поломкой, которая сигнализирует о серьезных проблемах с вашим "железным конем".

Опытные автомобилисты хорошо знают, что может произойти из-за перегрева двигателя. Ведь если не принять необходимые меры, ремонт двигателя может влететь в копеечку.

Признаки перегрева двигателя

Существует несколько давно известных симптомов, которые свидетельствуют о перегреве двигателя:

видео дня
  • заметный пар из-под капота автомобиля (это говорит о закипании охлаждающей жидкости);
  • внезапное и заметное уменьшение мощности мотора (это происходит в связи со срабатыванием электронных защитных систем);
  • во время набора скорости явные детонации в цилиндрах.

Что нужно делать при перегреве двигателя

Прежде всего остановитесь и откройте капот. Стоит подождать 10-15 минут. Пока не прекратится кипение. Если нет признаков течи в системе, откройте пробку радиатора и долейте выкипевшую жидкость. Старайтесь доливать медленно, чтобы не вызвать быстрого охлаждения. Запустите двигатель.

Что будет если ездить с перегретым двигателем

Даже если перегрев двигателя существенно не сказывается на движении автомобиля, не стоит продолжать езду. Утечка охлаждающей жидкости может спровоцировать перегрев двигателя и управлять таким авто в движении небезопасно. Лучше сразу заняться диагностикой и ремонтом, или обратиться к специалистам. Не стоит забывать, что долгое передвижение на авто с закипевшим двигателем чревато катастрофическими последствиями и разрушением отдельных его частей и узлов, а также других систем автомобиля.

Почему в жару греется машина

Опытные мастера со станций техобслуживания давно усвоили несколько основных причин, почему происходит перегрев двигателя:

  • существенный слой грязи на наружной поверхности радиатора может стать причиной перегрева двигателя (это приводит к снижению эффективности его теплоотдачи);
  • движок авто может также закипеть и от того, что соты в радиаторе сильно забились грязью;
  • распространенная причина перегрева двигателя – поломка термостата;
  • не редко к закипанию двигателя также приводит потери охлаждающей жидкости;
  • стоит учитывать и вероятность засорения или поломки клапана крышки расширительного бачка.

Можно ли включать печку при перегреве двигателя

Многие советуют при перегреве двигателя включить печку до максимального уровня, тем самым резко и безопасно охладив мотор. Объяснение тут простое, ведь печка входит в систему охлаждения и забирает из неё лишнее тепло от двигателя. Механики пояснили, что если включить печку при перегреве двигателя, тогда вентилятор продует наружный воздух через соты отопителя и направит его в салон, одновременно охлаждая радиатор.

Больше новостей:

двигатель автомобили интересные новости
Реклама

Главное за день

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФ

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФ

01:35 Мир
"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:57 Мир
"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место Уоллеса

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место Уоллеса

19:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

01:35

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФВидео

00:36

Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

12 июля, среда
23:50

"Любите врагов ваших, молитесь за них": скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

Реклама
21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

19:42

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место УоллесаВидео

19:42

Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

19:33

Есть ли в украинском языке слова "творог", "копчик" и "брюки": Авраменко дал ответ

19:20

Почему мы не имеем права обижаться на НАТОмнение

19:14

Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в УкраинуВидео

Реклама
19:03

Солист "ТіК" показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

18:49

Наконец-то станет лучше: трем знакам зодиака повезет с деньгами в августе

18:39

Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минутВидео

18:24

Старые рваные колготки — сокровище: что из них делают

18:16

Кабмин поменял правила помощи переселенцам: кто останется без денег

18:12

"Плохие новости для вас, господин Зеленский": Байден начал встречу с президентом УкраиныВидео

17:50

Жена холостяка Макацарии впервые показала новорожденного сына

17:23

Скидка в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на коммуналку и топливо

17:21

Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - Ермак

17:21

В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в Альянс

17:11

Украину побьет градом: синоптики предупредили о новых ливнях

17:08

Как будет чувствовать себя человек, который каждый день ест курицу: последствия

16:54

Украинцы мало экономят свет: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения

16:36

"Знаете, мы не Amazon": топ-чиновник из Лондона Уоллес неожиданно прошелся по Украине

16:28

"Два идиота не могут договориться": украинская диджей обгадила матом саммит НАТО и украинского президента

16:26

Как можно использовать недопитое вино: 3 удивительных способа спасут напиток

16:11

"Мы нуждаемся в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-УкраинаВидео

16:09

Можно ли варить вишневое варенье с косточками: неожиданный ответ удивит наповал

16:08

"Едва ходил и не дышал": Дантес рассказал, что довело его до больницы

15:21

"Путина уже откачивают": Зеленского встретили как героя на Совете Украина-НАТО

Реклама
15:17

Нужна всего минута: химик Репич показал, как ускорить созревание авокадоВидео

15:15

Германия выйдет из договора с Польшей о ремонте танков Leopard - Handelsblatt

15:13

Микроволновка на кухне: как лучше разместить незаменимый девайс

15:06

Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года - Кулеба

14:52

Раскрыты подробности завещания Мадонны - кто получит деньги

14:51

У РФ "колоссальные потери": ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении

14:49

Зеленский сделал заявление, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

14:41

Как спасти зразы: что делать, если они разваливаются, а тесто жидкое

14:40

Почему нельзя хранить продукты в фольге: ответ настораживает

14:33

Заседание Совета "Украина-НАТО": Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять