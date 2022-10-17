Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

Зачем люди ставят соду в холодильник / скриншот

Сода относится к самым популярным домашним средствам. Она обладает множеством свойств, которые успешно используют сотни хозяек.

Некоторые люди дошли до того, что ставят емкость с содой в холодильник. Дело в том, большинстве случаев неприятный запах в холодильнике возникает из-за наличия плесени, грибков и гниющей пищи, а гидрокарбонат натрия (пищевая сода) относится к амфотерным веществам.

Он вступает в реакцию как с кислотами, так и со щелочами, преобразуя их в нейтрально пахнущие соли натрия или же существенно снижая их свойства.

Сода поможет с вероятностью 50/50

С легкими запахами сода справится на отлично, а вот с застарелыми запахами сложность - емкости с порошком, расставленные на полках, помогут уменьшить интенсивность ароматов, которые распространяют, к примеру, пропавшее молоко или сыр.

Но если в вашем холодильнике протухла рыба, простой соды тут может быть недостаточно. В этом случае лучше промыть все части холодильника раствором уксуса и протереть половиной лимона.

Пищевая сода поможет убрать неприятные ароматы при соблюдении этих условий:

Храните соду в широком плоском контейнере без крышки, чтобы порошок хорошо впитывал неприятные запахи.

Ставьте контейнер как можно ближе к источнику запаха.

Меняйте соду не реже, чем раз в три месяца. По истечении этого срока порошок, впитавший запахи, сам становится источником зловония.

Как еще избавится от неприятных запахов в холодильнике?

Лимон – универсальное средство, которое обладает обеззараживающими и бактерицидными свойствами. Он эффективно борется с жиром и оставляет приятный аромат. Для этого нужно сок половины лимона разбавить в литре воды и протереть все детали холодильника.

Перекись водорода не только незаменимое средство каждой аптечки, но и помощник на кухне. Приготовив раствор перекиси – 1 ч. л средства на литр воды – можно надолго забыть о проблеме посторонних запахов.

Еще одно аптечное средство, которое убьет любые неприятные запахи за считанные минуты. Чайную ложку нашатыря необходимо развести в литре воды и этим раствором тщательно промыть стенки холодильника и каждую деталь. Такая смесь точно "приведет в чувство" прибор.

Если ваш верный помощник поражен грибком и плесенью, хорошо с ними справиться поможет раствор столового уксуса. Его нужно развести с водой в пропорции 1:1 и протереть все составляющие и "внутренности" холодильника. Чтобы запах выветрился, нужно подержать дверцу открытой несколько минут.

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