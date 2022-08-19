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Перед сном люди кладут мыло под подушку: зачем они так делают

19 августа 2022, 15:14

Многим этот лайфхак с мылом помогает, хоть врачи и относятся к нему скептически.

Мыло, спальня
Зачем кладут мыло под подушку / скриншот, pixabay.com

Класть мыло в постель или под подушку кажется бредовой идеей, но некоторые люди извлекают из этого пользу.

Предполагается, что сон с мылом предотвращает ночные судороги ног, болезненные мышечные сокращения, которые будят вас посреди ночи.

Согласно опросу проведенному The Doctors, 42% людей считают, что мыло помогает.

Те, кому знакомы эти ощущения, когда среди ночи мышцу на ноге сводит от боли, поймут: приходится вскакивать с постели, вставать на холодный пол, разминать скрюченную стопу. Уснуть после этого бывает очень сложно. Поэтому немудрено, что избавится от судорог пытаются всеми способами, и мыло в постели уже странностью не кажется.

Как избавиться от ночных судорог

Впрочем, врачи говорят, что даже если этот способ помогает избавиться от ночных судорог, бороться с ними стоит по-другому, системно: добавить в рацион продукты, богатые калием, магнием и наладить питьевой режим.

Если спазмы случаются часто или кажутся сильными, поговорите со своим лечащим врачом, чтобы убедиться, что они не серьезны.

Какое мыло можно использовать

На самом деле, достаточно сложно объяснить, как "работает" мыло под простыней - механизм достаточно хорошо не изучен. Есть предположение, что это обычное самовнушение.

Считается, что в любом мыле содержатся вещества, которые, испаряясь, буквально впитываются в нашу кожу — так получается нужный эффект.

Большая часть приверженцев данного метода считает, что лучше всего использовать хозяйственное.

Также можно выбрать туалетное мыло, но только и его аромат не должен быть слишком резким, чтобы он не вызвал впоследствии головную боль. Стоит учитывать, что успокаивает и расслабляет, к примеру, мыло с запахом лаванды. Также обратите внимание на такие запахи, как календула, облепиха, ромашка и кокосовое масло.

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мыло лайфхак
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