Остатки от мыла можно применить с пользой: 4 практичные лайфхаки

Остатки от мыла можно применить с пользой / скриншот

Несмотря на большое изобилие жидкого мыла, опытные хозяйки отдают предпочтение кусковому. Маленькие кусочки, которые от него остаются можно использовать с пользой.

Домашняя мочалка

Сшейте из махрового полотенца небольшую мочалку с карманом, в который вы будете вкладывать обмылки: при использовании отправляйте под струю и намыливайтесь.

Жидкое мыло

Из остатков твердого мыла готовят "полезное" жидкое средство, которое применяют для мытья рук или хозяйственных нужд.

Необходимо обмылки разломать на кусочки или натереть на терке. Далее засыпать стружки в дозатор, оставляя свободной 1/3 часть флакона. Следом залить мыльные крошки кипятком и плотно закрыть. Твердые кусочки будут растворяться несколько дней, в этот период емкость необходимо регулярно встряхивать, чтобы жидкость внутри активно перемешивалась.

Мыло в колготках для сада

Грязные от садоводства и работы в гараже руки можно мыть оригинально. Подвесьте около крана на даче старые колготки, в которые вы будете бросать обмылки; намыливайте руки этими остатками мыла прямо сквозь колготки: это и мочалка, и намыливание сразу. И вы не испачкаете грязными руками обычное мыло в мыльнице.

Ароматизатор

Остатки мыльных брусочков можно превратить в самодельный ароматизатор. Одежда, полотенца и постельное белье, которые долгое время лежат в шкафу, теряют свежесть и приятный запах.

Читайте такжеКак быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагараАроматное мыло спасет ситуацию. Обмылки высушивают и помещают в тканевые мешочки, которые выкладывают на полки шкафов или между белья. Также такие ароматизаторы не только избавят от затхлости, но и отпугнут моль и прочих насекомых.

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