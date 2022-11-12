Перед отключением света люди кладут свечку в морозику: зачем они так делают

Есть простая хитрость, которая может увеличить срок службы свечей в два раза.
Свечи в эти дни для украинцев стали спасением во время отключения света. При их использовании постоянно приходиться вымывать расплавленный воск из подсвечников и покупать новые.
К счастью, есть простая хитрость, которая может увеличить срок службы свечей в два раза.
Свечи сгорают слишком быстро по нескольким причинам:
- в помещении слишком тепло;
- свеча стоит под наклоном или на сквозняке – в этом случае пламя будет слишком большим и свеча будет коптить;
- свеча расположена слишком близко от поверхности, отражающей тепло;
- фитиль слишком длинный и гнется;
- вы не сливаете расплавленный лишний воск или парафин.
Что делать, чтобы свеча горела дольше
Если насыпать немного соли в расплавленный парафин или воск, то свеча будет гореть медленнее и меньше капать.
Свечи прослужат намного дольше, если за день до использования поместить их в морозильную камеру.
Дело в том, что при сильном охлаждении свечной воск затвердевает, что замедляет процесс горения.
Для некоторых свечей это также приведет к тому, что они будут меньше капать и гореть прямо, а не выгорать с одного края.
Маловероятно, что свечи могут испортиться в морозильной камере, поэтому их можно постоянно хранить там (если есть место). Чем толще свеча, тем больше времени ей нужно для заморозки. Однако в среднем достаточно одной ночи, проведенной в морозилке.
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