Перед отключением света люди кладут свечку в морозику: зачем они так делают

Перед отключением света люди кладут свечку в морозику / УНИАН, скриншот YouTube

Свечи в эти дни для украинцев стали спасением во время отключения света. При их использовании постоянно приходиться вымывать расплавленный воск из подсвечников и покупать новые.

К счастью, есть простая хитрость, которая может увеличить срок службы свечей в два раза.

Свечи сгорают слишком быстро по нескольким причинам:

в помещении слишком тепло;

свеча стоит под наклоном или на сквозняке – в этом случае пламя будет слишком большим и свеча будет коптить;

свеча расположена слишком близко от поверхности, отражающей тепло;

фитиль слишком длинный и гнется;

вы не сливаете расплавленный лишний воск или парафин.

Что делать, чтобы свеча горела дольше

Если насыпать немного соли в расплавленный парафин или воск, то свеча будет гореть медленнее и меньше капать.

Свечи прослужат намного дольше, если за день до использования поместить их в морозильную камеру.

Дело в том, что при сильном охлаждении свечной воск затвердевает, что замедляет процесс горения.

Для некоторых свечей это также приведет к тому, что они будут меньше капать и гореть прямо, а не выгорать с одного края.

Маловероятно, что свечи могут испортиться в морозильной камере, поэтому их можно постоянно хранить там (если есть место). Чем толще свеча, тем больше времени ей нужно для заморозки. Однако в среднем достаточно одной ночи, проведенной в морозилке.

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