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Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

4 ноября 2022, 15:09

Главред разбирался, как дешево и быстро сделать свечи в домашних условиях.

Свеча, свечи
Как сделать свечи своими руками в домашних условиях / скриншот YouTube

Изготовление свеч - это искусство, пережившее века, но в нынешних украинских реалиях это необходимость из-за частого отключения электроэнергии.

Главред разбирался, как дешево и быстро сделать свечи в домашних условиях, чтобы не сидеть в темноте во время отключений.

Как сделать свечу из вощины

Что понадобится:

  • Вощина;
  • фитиль;
  • ножницы;
  • бечёвка или лента для украшения;
  • сухоцветы или другой декор.

Как делать

Разложите всё необходимое на удобном столе, где вы сможете скатать свечу. Вощина представляет собой рельефный прямоугольный лист из воска, бывает разных цветов, купить её можно в интернет-магазине. Кроме целого листа вощины, вам потребуется узкая полоса для украшения — её можно отрезать заранее от основного листа.

  1. Отмерьте фитиль с запасом — его длина должна быть больше, чем ширина листа вощины. Положите его поперёк листа, загните на фитиль край воска и с нажимом прогладьте пальцами, фиксируя верёвочку внутри.
  2. Скатайте плотную свечу. Чтобы она получилась квадратной, нужно с первых же витков придавать ей форму, прижимая к столу и формируя грани.
  3. Если остался лишний воск, обрежьте его и используйте для украшения.
  4. Обрежьте лишнюю длину фитиля.
  5. Оберните свечу остатками вощины, прижимая их посильнее, чтобы они прилипли.

Как сделать свечу из воска или парафина

Что понадобится

  • Воск, парафин или остатки старых свечей;
  • фитиль с подставкой под него;
  • сухоцветы, блёстки, стеклянные бусины и другой декор на ваше усмотрение;
  • глубокая ёмкость для свечи;
  • ёмкость, в которой можно плавить воск;
  • ножницы.

Как делать

Поставьте воск плавиться. Лучше всего это делать на водяной бане, но можно и в микроволновке или в кастрюльке на плите. Главное — сделать нагрев минимальным и постоянно помешивать массу. Воск становится жидким при температуре чуть больше 60 °С, перегревать его не нужно.

  1. Каплей воска вертикально закрепите в центре ёмкости для свечи подставку с фитилём.
  2. Медленно, стараясь не запачкать стенки, налейте расплавленный воск. Если фитиль тонкий, его придётся придерживать, чтобы не наклонялся.
  3. Подождите, пока воск перестанет быть полностью прозрачным и начнёт застывать.

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Автор: Сергей Кущ
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