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Пенсии "взлетят": кому повысят выплаты уже в октябре

13 сентября 2021, 13:53
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С 1 декабря сумма пенсии увеличится до 1943 гривен.

Пенсии
Пенсии повысят дважды до конца года / Reuters

До конца 2021 года в Украине еще дважды повысят пенсии. Первый этап повышения выплат ожидается уже в октябре, второй в декабре.

Так, как сообщают в Пенсионном фонде, в октябре повышение коснется пенсионеров, которым уже исполнилось от 75 до 80 лет.

С 1 октября будет установлен минимальный размер пенсии в 2500 гривен и многие пенсионеры будут получать на 400 гривен больше.

В последний месяц 2021 года, ожидается повышение минимальной пенсии в Украине.

С 1 декабря сумма пенсии увеличится до 1943 гривен. Максимальная пенсия в декабре поднимется до 19 340 гривен.

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Пенсионеры в возрасте от 65 лет с необходимым стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин – будут получать после повышения 2600 гривен, а самая маленькая пенсия в Украине составит 1934 гривны.

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

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