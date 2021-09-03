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Украинцев ждет несколько повышений пенсии в 2022 году

3 сентября 2021, 17:45
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Как обещают в министерстве, перерасчет пенсий коснется практически каждого пенсионера.

Пенсии
Пенсии в Украине / УНИАН

В 2022 году в Украине хотят провести пять этапов повышения пенсий. Кроме того, планируется ввести доплаты для пенсионеров старше 70 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на официальном сайте, перерасчет коснется практически каждого пенсионера.

Так, уже сейчас в Кабинете министров готовят бюджет страны на следующий год. В нем предусматривают расходы и на социальные выплаты, их индексацию.

Кому смогут поднять пенсии в 2022 году:

  • с 1 января пересчитают пенсию украинцам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;
  • с 1 марта проведут общую индексацию пенсий для примерно 10 млн пенсионеров (всего в Украине на заслуженном отдыхе находятся 11,4 млн человек). Также в этом месяце повысят компенсации украинцам старше 75 лет;
  • с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;
  • с 1 октября повысится минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет;
  • с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а вместе с ним минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

Также в министерстве планируют расширение программы ежемесячных доплат пожилым гражданам на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 млн пенсионеров.

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"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров", – говорится в сообщении Минсоца.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

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