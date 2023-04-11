Пасхальная проверка на IQ: сеть "разорвала" новая головоломка

Справиться с заданием нужно за 7 минут. Если справились раньше - значит ваш IQ очень высок.

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Пасхальная головоломка / Mirror.co.uk

Оптические иллюзии — отличный способ поддерживать активность мозга, когда он пытается рассмотреть и выявить изображение, которое скрыто среди других элементов.

Но, как пишет Mirror.co.uk, очень часто они могут быть сложными, поскольку нелегко "просканировать" изображение в таких мельчайших деталях, чтобы быстро найти то, что скрывается.

Вот почему головоломки могут быть отличным способом проверить свой уровень IQ, поскольку мозгу нужно достаточное количество логического мышления, чтобы преодолеть иллюзию.

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И вот это новая головоломка ничем не отличается: чем быстрее вы найдете спрятанный объект, тем выше ваш уровень IQ.

Поскольку Пасха не за горами, у этой головоломки даже есть доля актуальности, ведь охотиться придется за пасхальными яйцами.

Дизайнер и продавец Prestigious Textiles выпустили эту иллюзию, которая содержит очень маленькое яйцо, спрятанное среди стеблей эвкалипта, на одной из своих самых продаваемых моделей ткани.

Однако найти маленькое яйцо гораздо легче сказать, чем сделать, и в среднем это занимает у людей семь минут и 26 секунд.

Если вы сможете заметить яйцо за это время, то ваш IQ может быть самым высоким.

Итак, чтобы дать вам подсказку - попробуйте взглянуть на нижнюю половину изображения и посмотрите, не выделяется ли что-нибудь особенно в форме яйца.

Пасхальная_головоломка_ответ / Mirror.co.uk

Напомним, ранее любители головоломок ломали голову над этой конкретной оптической иллюзией, которая предлагает вам найти три красных дротика, спрятанных на картинке, полной мишеней дартс.

Ранее Главред также публиковал головоломку, которая требует быть максимально внимательными, ведь нужно будет найти всех 16 тигров, которые спрятаны на картинке.

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