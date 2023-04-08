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Найди красные дротики: только люди с высоким IQ могут разглядеть их

Алена Кюпели
8 апреля 2023, 14:31 обновлено 8 апреля, 14:40
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Новая головоломка способна определить ваш уровень IQ. Все дело в скорости.
Головоломка_дартс
Головоломка - отличная тренировка для мозга / Mirror.co.uk

Если вы всегда задавались вопросом, высокий ли у вас IQ, то новая задача-головоломка может, наконец, дать вам ответ — поскольку вы можете считаться гением, если решите ее достаточно быстро.

Головоломки и оптические иллюзии — отличный способ поддерживать активность мозга, а способность решать их за секунды часто является признаком высокого интеллекта, так почему бы не проверить свой мозг с помощью этой хитрой головоломки?

Любители головоломок ломали голову над этой конкретной оптической иллюзией, которая предлагает вам найти три красных дротика, спрятанных на картинке, полной мишеней дартс, пишет Mirror.

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Головоломка_дартс
Головоломка_дартс / Mirror.co.uk

Если вы всегда задавались вопросом, высокий ли у вас IQ, то новая задача-головоломка может, наконец, дать вам ответ — поскольку вы можете считаться гением, если решите ее достаточно быстро.

Головоломки и оптические иллюзии — отличный способ поддерживать активность мозга, а способность решать их за секунды часто является признаком высокого интеллекта, так почему бы не проверить свой мозг с помощью этой хитрой головоломки?

Любители головоломок ломали голову над этой конкретной оптической иллюзией, которая предлагает вам найти три красных дротика, спрятанных на картинке, полной мишеней дартс.

Это может показаться простым, но это сложнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку мишени для дротиков изображены на красном фоне и уже содержат некоторые красные отметки, что затрудняет поиск дротиков.

Но если у вас орлиное зрение и вы можете обнаружить дротики за 15 секунд, то у вас может быть IQ гения.

Подсказка: дротики не спрятаны на заднем плане изображения, они все на виду на одной из мишеней для дротиков.

Ответ:

Головоломка_дартс_решение
Головоломка_дартс_решение / Mirror.co.uk

Отметим, что головоломки и различные логические задания отлично помогают потренировать свой мозг. Решение сложных, но интересных задач пригодится и тогда, когда хочется отвлечься и хорошо провести время, и тогда, когда есть желание проверить уровень своей смекалки и внимательности.

Ранее Главред также публиковал головоломку, которая требует быть максимально внимательными, ведь нужно будет найти всех 16 тигров, которые спрятаны на картинке.

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