Палец в рот не клади: топ-4 скандалистки гороскопа

Гороскоп на май 2022 - топ-4 скандалистки гороскопа / depositphotos.com/

Четыре представительницы зодиакального круга не отличаются спокойным и покладистым характером. Во время ссоры они могут припечатать острым словцом. Остановить назревающий конфликт не в их силах, они будут гнуть свою линию до последнего.

Какие знаки зодиака отличаются злопамятным характером, читайте в материале: Обиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиака.

Астрологи составили рейтинг представительниц прекрасной половины человечества, которые не склонны выбирать выражений. Они могут раздуть из мухи слона и никогда не признают свою неправоту.

Водолей

Представительницы воздушного знака, начиная ссору, не гнушаются ничем. Они могут приплести к новому скандалу старые обиды и вспомнить события давно минувшие. Лживые аргументы и жалобы – излюбленное "оружие" представительниц знака. Они больно бьют словами, не зпадумываясь о чувствах других.

Лев

Львицы чаще всего являются инициаторами семейных ссор из-за неумения вовремя выплеснуть накопившийся негатив. Проблемы на работе, стресс или усталость могут собираться в сосуде терпения этих женщин долгое время. Но один приступ раздражения способен спровоцировать большую ссору. Львица выскажет о людях все что думает, не стесняя себя в выражениях. Такие скандалы очень часто заканчиваются разрывом отношений.

Овен

Женщины, родившиеся под этим знаком, имеют отличительную способность. Они проявляют сострадание, но во время серьезных ссор могут говорить слова, которые способны уничтожить оппонента морально. Они бьют по самому больному, оставляя в душе неизгладимые шрамы, убивая самооценку и веру в собственные силы.

Скорпион

Дамы-Скорпионы от природы искусные манипуляторы. Они знают все слабые места близких людей и никогда не упустят момента ударить именно туда. Чтобы избежать эмоционального насилия, необходимо изучить повадки этой женщины и пресекать на корню любые попытки навязать свое мнение подобным способом. Они всегда чувствуют себя более сильными и считают, что партнер зависит от них.

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