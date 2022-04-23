Обиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиака

Гороскоп на май 2022 - самые мстительные знаки зодиака / depositphotos.com/

В зодиакальном круге есть три знака, с которыми опасно иметь дело. Они помнят каждую обиду и при любом удобном случае готовы "подать свое любимое холодное блюдо" не мешкая.

О том, какие знаки могут приумножить свои капиталы, читайте в материале: Копейка к копейке: названы знаки, которые имеют больше всего шансов разбогатеть.

Астрологи выделяют три представителя зодиакального круга, которым лучше не переходить дорогу. Отомстят нещадно.

Скорпион

Представители стихии воды люди загадочные и никогда не выкладывают всю информацию о себе. Но о других знают все. И очень хорошо этим пользуются. Искусные манипуляторы всегда могут настоять на своем, чтобы добиться желаемого. Они могут пойти по головам, и их мало будут заботить ваши чувства. Но задеть чувства Скорпиона – это нажить себе злейшего врага. Они никогда не прощают обиды. И мстить они будут изощренно.

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Лев

Находясь в центре зодиакального круга, царственные Львы могут простить многое, но мстить будут за оскорбленное достоинство и обман. Обманутые Львы – коварные противники. Они продумывают план мести до мелочей и нападают, когда совсем того не ждете. Лев промто вычеркнет вас из друзей и попытается насолить самым неожиданным образом. Даже не пытайтесь подвинуть его с пьедестала.

Близнецы

Интеллектуальные и эрудированные Близнецы с легкостью могут стать душой любой компании, но вот сходиться с людьми им мешает сложный противоречивый характер. Если они могут рассыпаться шутками в адрес других, то остальные такого права не имеют. Задеть чувства Близнецов критикой очень легко. В один момент они могут вам улыбаться, а уже вскоре строить козни за спиной. Этот знак не прощает пренебрежительного отношения к своей персоне.

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