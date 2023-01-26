Пальчики оближешь: восхитительный рецепт квашеной капусты в собственном соку

В холодное время года квашеная капуста является отличным источником витаминов А, В, С. Также квашеная капуста содержит пектин, кальций, калий, магний и цинк. Все эти соединения положительно влияют на наш организм, нормализуя обмен веществ и обеспечивая бесперебойную работу всех органов.
Заквасить капусту в домашних условиях очень легко. Лучше всего для квашения подходит капуста поздних сортов. На литровую банку понадобится 1 кг капусты. Главред делится секретом, как правильно квасить капусту, чтобы она была белоснежной и невероятно вкусной.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кг
- Морковь – 100 гр.
- Соль (каменная, не йодированная) – 25 гр. (1 ст. ложка без горки)
- Черный перец горошком – 2-3 шт.
- Душистый перец горошком – 1-2 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
Рецепт приготовления квашеной капусты
Очищаем капусту от верхних листочков, хорошенько ее моем и начинаем шинковать. Если нет шинковки, то нарезаем ее ножом, чтобы были полоски шириной 3-4 миллиметра. Также на крупной терке натираем морковь. Если есть специальная терка для корейской моркови, то можете воспользоваться ею.
После этого пересыпаем капусту в глубокую емкость и начинаем слегка обминать ее руками, чтобы она быстрее пустила сок. Когда капуста стала слегка влажной, добавляем к ней уже натертую морковь. Также добавляем соль, черный и душистый перец.
Теперь хорошенько все перемешиваем, чтобы соль, морковь и перец равномерно распределились в капусте.
Далее небольшими порциями складываем нашу капусту в 1-литровую банку. Не забываем на дно банки положить лавровый лист. Каждый слой капусты нужно утрамбовывать с помощью деревянной ступки или толкушкой для картофеля.
Теперь не плотно закрываем крышкой банку с капустой, чтобы выходил газ, который будет выделяться в процессе брожения. Не забудьте поставить банку в тарелку, так как во время брожения может проливаться сок из капусты.
В таком состоянии капусту нужно держать при комнатной температуре от 4 до 7 дней. Важно во время всего процесса квашения 2-3 раза в день делать в капусте проколы. Для этого можете использовать шампур или длинный нож. Прокалываем капусту до самого дна банки и выпускаем углекислый газ. Если этого не делать, то капуста может испортиться: она станет горькой и будет иметь неприятный запах.
Уже на 4-5 день можете попробовать капусту на вкус. Если вас уже устраивает степень заквашивания, то можете ее больше не квасить. Просто закройте плотно банку и поставьте ее на холод.
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