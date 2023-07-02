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Пальчики оближешь: рецепт невероятных котлет с яблоками от Аллы Пугачевой

Ангелина Подвысоцкая
2 июля 2023, 15:23 обновлено 2 июля, 15:43
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Всем известные котлеты превратятся в настоящий шедевр. Вы удивитесь, когда узнаете, зачем в котлеты кладут яблоко.
Алла Пугачева, котлеты, яблоки
Невероятный рецепт котлет с яблоками от Пугачевой / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, скриншот из видео, УНИАН

Каждая хозяйка хочет удивить своих родных чем-то вкусненьким. Та даже просто для себя интересно попробовать что-то новое или улучшить любимое блюдо. Сеть заполонил рецепт вкуснейших котлет с яблоком от Аллы Пугачевой.

Поговаривают, что эти котлеты получаются невероятно нежные, сочные и очень вкусные. Даже Примадонна может удивить не только на сцене, но и на кухне.

Что понадобится

Для приготовления котлет с яблоками по рецепту Аллы Пугачевой вам понадобится:

видео дня
  • 300 г баранины,
  • 300 г говядины,
  • 300 г свинины,
  • 1 луковица,
  • 2–3 ломтика хлеба,
  • 1 яйцо куриное,
  • 1–2 яблока (средних),
  • молоко,
  • подсолнечное масло,
  • соль, специи (по вкусу).

Как готовить

Для начала вам нужно измельчить мясо в фарш и тщательно перемешать все виды мяса. После этого нужно нашинковать лук. Также его можно натереть на терке или перекрутить в мясорубке. Тем временем ломтики хлеба стоит замочить в молоке.

Лук и замоченный хлеб нужно добавить в фарш. Также стоит досыпать соли и других специй. Все тщательно нужно перемешать.

После этого необходимо начать натирать яблоки на мелкой терке. В фарш нужно вбить сырое яйцо и сразу после этого добавлять натертые яблоки. Все это необходимо снова хорошенько перемешать. Стоит отметить, что яблоки в котлетах делают блюдо более сочным и мягким. Котлеты будут просто таять во рту.

Теперь дело дошло до жарки котлет. Предварительно вам нужно сформировать форму котлет, их также можно обкатать в муке или панировочных сухарях - по желанию.

Вместе с этим нужно раскалить сковороду, вылить подсолнечное масло и начать жарить котлеты с двух сторон. Не стоит жарить котлеты на слишком большом огне, ведь они могут подгореть снаружи и не приготовиться внутри. Лучше использовать средний огонь. Их также можно накрыть крышкой во время готовки, тогда они будут более сочными.

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