Котлеты будут очень сочными и нежными: сколько положить лука в 1 кг фарша

Именно лук делает мясные котлеты очень сочными. Лук точно не испортит блюдо.

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Сколько лука нужно добавить в 1 кг фарша / Коллаж: Главред, фото: instagram/lileklilek2, pixabay

Все мы помним вкус бабушкиных или маминых котлет. Они были просто невероятны. Однако далеко не у каждой хозяйки получается приготовить вкуснейшие котлеты. Многие не любят лук и не добавляют его в разные блюда - это огромная ошибка.

Лук - это то, без чего котлеты не получатся такими, какие должны быть. Именно лук делает их нежными и сочными. Однако сколько же нужно лука на 1 кг фарша? Главред разобрался с этим и узнал, как правильно добавлять лук в фарш, чтобы в котлетах не было горечи.

Сколько лука нужно на 1 кг фарша

Если вы добавляли на 1 кг фарша всего одну небольшую луковицу, то делали большую ошибку. В первую очередь все зависит от того, какой именно лук вы будете добавлять в фарш.

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Если вы хотите добавить уже обжаренный лук, то на один килограмм мясной заготовки вам понадобится 200-300 г обжаренного лука. При этом нет разницы, какое мясо вы используете - курицу, свинину или говядину.

Если вы добавляете сырой лук, то не стоит брать более 200 г. Вам будет достаточно 2 средних луковиц.

Как добавлять лук в фарш

Чтобы добавит лук в фарш, его сперва нужно мелко нарезать. Если вы хотите сделать так, чтобы его вообще не было видно в котлетах, то можно натереть луковицу на терку, перебить в блендере или перекрутить в мясорубке. Все эти способы отлично и быстро помогут вам измельчить лук.

Обратите внимание, если вы захотите натереть лук на терку, то стоит быть готовыми к тому, что будет сильно щипать глаза.

Добавлять лук стоит сразу после того, как вы перекрутили мясо в фарш. Вместе с луком в котлеты стоит добавить сразу специи, намоченный в молоке хлеб и яйцо. Фарш нужно хорошенько перемешать и котлеты можно начинать жарить.

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