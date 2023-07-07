УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Котлеты будут очень сочными и нежными: сколько положить лука в 1 кг фарша

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2023, 12:35 обновлено 7 июля, 12:35
3
Именно лук делает мясные котлеты очень сочными. Лук точно не испортит блюдо.
лук, котлеты
Сколько лука нужно добавить в 1 кг фарша / Коллаж: Главред, фото: instagram/lileklilek2, pixabay

Все мы помним вкус бабушкиных или маминых котлет. Они были просто невероятны. Однако далеко не у каждой хозяйки получается приготовить вкуснейшие котлеты. Многие не любят лук и не добавляют его в разные блюда - это огромная ошибка.

Лук - это то, без чего котлеты не получатся такими, какие должны быть. Именно лук делает их нежными и сочными. Однако сколько же нужно лука на 1 кг фарша? Главред разобрался с этим и узнал, как правильно добавлять лук в фарш, чтобы в котлетах не было горечи.

Сколько лука нужно на 1 кг фарша

Если вы добавляли на 1 кг фарша всего одну небольшую луковицу, то делали большую ошибку. В первую очередь все зависит от того, какой именно лук вы будете добавлять в фарш.

видео дня

Если вы хотите добавить уже обжаренный лук, то на один килограмм мясной заготовки вам понадобится 200-300 г обжаренного лука. При этом нет разницы, какое мясо вы используете - курицу, свинину или говядину.

Если вы добавляете сырой лук, то не стоит брать более 200 г. Вам будет достаточно 2 средних луковиц.

Как добавлять лук в фарш

Чтобы добавит лук в фарш, его сперва нужно мелко нарезать. Если вы хотите сделать так, чтобы его вообще не было видно в котлетах, то можно натереть луковицу на терку, перебить в блендере или перекрутить в мясорубке. Все эти способы отлично и быстро помогут вам измельчить лук.

Обратите внимание, если вы захотите натереть лук на терку, то стоит быть готовыми к тому, что будет сильно щипать глаза.

Добавлять лук стоит сразу после того, как вы перекрутили мясо в фарш. Вместе с луком в котлеты стоит добавить сразу специи, намоченный в молоке хлеб и яйцо. Фарш нужно хорошенько перемешать и котлеты можно начинать жарить.

Вас также заинтересует:

рецепт котлеты лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки под Бахмутом

ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки под Бахмутом

11:29 Украина
США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

10:51 Украина
Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - Огрызко

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - Огрызко

10:15 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

12:40

"Тжело болеет: Киркоров показался с прической, как у смертельно больного

12:35

Котлеты будут очень сочными и нежными: сколько положить лука в 1 кг фарша

12:30

В РФ взлетел на воздух завод взрывчатых веществ, есть жертвы

12:22

Огрызко спрогнозировал, будет ли Запад "задабривать" Россию

12:07

Чехия передаст Украине вертолеты, боеприпасы и поможет с подготовкой пилотов F-16

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:40

"Оскара Насте": Каменских получила на орехи в Сети за плач на встрече с бойцами

11:29

ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки под Бахмутом

10:51

США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

10:34

Секреты выращивания цветной капусты: как получить большие и белоснежные кочаныВидео

Реклама
10:33

Украина не останется в "серой зоне" безопасности между НАТО и РФ - Белый дом

10:15

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - ОгрызкоЭксклюзив

09:59

Проклинал и называл фашистами: в Болгарии на кортеж Зеленского напал "священник"

09:50

Украинцы массово судятся за пенсии: как добиться желаемых денег

09:12

Украинцы жалуются на "лишние" кубометры в квитанциях за газ: как не переплатить

08:49

Атака РФ "Шахедами": на Днепропетровщине гремели взрывы, погибли два человека

08:42

"Пусть власти не пускают": путинисту Лепсу отменяют концерты за "кровожадность"

08:22

Война ошибок не прощает и в долг не даетмнение

08:04

"Оставайтесь ради хороших новостей": Резников заинтриговал беседой с Остином

07:57

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"

07:19

Зеленский и Павел встретились в Чехии: о чем договорились два президентаФото

Реклама
07:03

Очень сложная оптическая иллюзия: только 2% людей найдут бабочку на картинке

07:00

День рождения Тото Кутуньо: 5 хитов неповторимого итальянцаВидео

06:40

Ракетный удар РФ по Львову: количество жертв увеличилось до 10Видео

06:40

Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами": Авраменко назвал интересную фразуВидео

06:20

Пригожин обманул Путина и остался в Россиимнение

05:10

"РФ не имеет стратегического резерва": Жданов объяснил ситуацию на фронте

04:21

"Второй шанс не дают никому": Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина - генерал СБУВидео

04:00

Какой праздник отмечается 7 июля: магический день

03:20

"Другие варианты лишены смысла": генерал СБУ оценил вариант с мятежом в КремлеВидео

02:50

Как не "убить" авто: почему нельзя глушить двигатель с включённым кондиционером

02:15

Как приготовить карася без костей: полезный лайфхак для хозяек

01:30

Исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой

06 июля, четверг
23:48

"Ой, как он достал": россияне опозорили сбежавшего из РФ Киркорова

23:21

"Фабрикантка" Элизабет сбежала в РФ во время полномасштабной войны

23:05

Ракетный удар по Львову: людей не могут найти под завалами

23:05

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из НескучногоФото

22:50

"Мы встречались": Буданов озадачил неожиданными деталями переговоров с Пригожиным

22:18

Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждатьВидео

22:11

На Говерле молния убила мужчину и 9-летнюю девочку: подробности трагедии

21:59

Помогает привлечь деньги и избавиться неприятностей: что нужно приготовить 8 июля - приметы

Реклама
21:55

Война ФСБ с минобороны РФ переходит в "бандитские разборки" — генерал СБУВидео

21:21

Работала в СМИ, готовилась к свадьбе: во Львове ракета убила 32-летнюю Анастасию Сенив

21:19

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

20:57

Больше не скрываются: возлюбленная Дмитрия Кулебы показала поцелуи с политиком

20:46

"Я ждал команду": военный объяснил, почему не смогли взорвать мосты в ночь вторжения РФВидео

20:41

"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

20:22

"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

20:17

Пригожин или Кадыров могут войти в Кремль: Зеленский не исключил новый бунт в РФ

19:57

Американцам придется воевать с РФ: Пенс дал тревожный прогноз и назвал условие

19:52

"Вы понимаете, что такое война?": Зеленский жестко обратился к президенту БолгарииВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять