Падает риск ядерной катастрофы: астролог спрогнозировала, что ждет Украину в ближайшие дни

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Астролог Ольга Медвецкая убеждена ‒ планеты встанут таким образом, что на текущей неделе (до 20 ноября включительно) Украину ждут обнадеживающие события. Прогноз она выложила на своей странице в Instagram.

"Когда планеты стоят точно одна напротив другой – это наибольшее напряжение, и называется она оппозицией. Такая жесть была между Солнцем+Меркурием и Ураном+Луной, когда еще и затмение было на прошлой неделе. И это все вместе создавало предпосылки для ядерки или другой радиационной катастрофы. Теперь контактирование указанных планет уменьшается, ведь почти все они продвинулись вперед каждое в своем ритме", ‒ сказала она.

Причем Ольга Медвецкая даже посоветовала властям Украины не терять момент и некоторые дни в ноябре использовать для достижения важных целей по типу саммита G20 в Индонезии или даже обмена военнопленных с русскими оккупантами.

"Если есть желание с кем-то о чем-то договориться, донести свою точку зрения и быть услышанным, используйте следующие дни: 14 (после обеда), 15, 18, 19 (но не в 11:46-13:57), 20. Было бы хорошо, если бы и руководство нашей страны воспользовалось в эти дни для достижения наших общих целей при переговорах (я о G20, которое состоится на этой неделе; да и добиваться договоренностей о возвращении наших пленных сейчас будет легче, чем до того)", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Рубина Цибульская рассказала - Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года. Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

До того астролог Ольга Медвецкая предупреждала об опасности. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

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