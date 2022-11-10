"Если дать людоеду перекусить - придет за добавкой": Киеву нельзя проводить переговоры - астролог

Киеву нельзя проводить переговоры с Москвой - астролог / flickr.com / Aisha Singh

Руководству Украины ни в коем случае не стоит поддаваться на давление и соглашаться на мирные переговоры с путинской России. Такое мнение в своем свежем прогнозе высказала известный астролог Ольга Медвецкая.

"Единственным вариантом сломать и ход истории, и спасти Украину есть отказ от любых уступок со стороны нашего государства, а также подписания каких-то компромиссных документов. Если договоренности, которые ставят Украину в положение разделенной, не будут заключены - это будет путь, пройдя который, Украина станет процветающим и действительно независимым государством. А наша кровожадная соседка начнет свой распад. Собственно, этого и боятся мировые лидеры - неконтролируемого распада России и неизвестным переделом влияния на ядерное оружие", ‒ написала она.

Как утверждает Медвецкая, ни в коем случае нельзя давать России набраться сил.

"Если дать людоеду перекусить, он придет за добавкой. И повторение этого сценария станет сокрушительным для Украины в дальнейшем. Совершенно сокрушительным, более чем сейчас. […] Если же такие договоренности будут достигнуты, Россия станет сильным милитарным государством в ближайшие годы. И после апгрейда оттянется по полной и по Украине, и по другим государствам", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Рубина Цибульская рассказала, что Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года. Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

До того астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности 8 ноября. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

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