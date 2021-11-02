Без соусов и майонеза: диетолог поделилась рецептами полезных бутербродов

Как приготовить полезный бутерброд - рецепты / ua.depositphotos.com

Бутерброд может стать хорошим перекусом, особенно если приготовить его из правильных продуктов и не есть на ночь.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, как приготовить полезные бутерброды, которые не навредят ни организму, ни фигуре.

"Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты", – написала диетолог.

Как приготовить полезные бутерброды

Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.

Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу, лучше в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.

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Не добавляйте соусы или майонез.

"Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы. Не забываем про зелень и овощи – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят", - отметила эксперт.

Если хочется более яркого вкуса, то в бутерброд можно добавить пряную зелень.

Полезные бутерброды - рецепты

Мягкий сыр, яйцо, авокадо, петрушка;

Тунец, яйцо, листья салата, помидор;

Груша, сыр с плесенью, руккола, орех;

Лосось, мягкий сыр, укроп, огурец.

Рецепты полезных бутербродов / facebook.com/svetlanafus

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, почему важно включать в рацион рыбу. По ее словам, "рыбные дни" должны быть два-три раза в неделю.