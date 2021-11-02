Без соусов и майонеза: диетолог поделилась рецептами полезных бутербродов

Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого нужно всего лишь подобрать правильные ингредиенты. Светлана Фус раскрыла все секреты.
Бутерброд может стать хорошим перекусом, особенно если приготовить его из правильных продуктов и не есть на ночь.
Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, как приготовить полезные бутерброды, которые не навредят ни организму, ни фигуре.
"Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты", – написала диетолог.
Как приготовить полезные бутерброды
Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.
Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу, лучше в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.
Не добавляйте соусы или майонез.
"Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы. Не забываем про зелень и овощи – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят", - отметила эксперт.
Если хочется более яркого вкуса, то в бутерброд можно добавить пряную зелень.
Полезные бутерброды - рецепты
- Мягкий сыр, яйцо, авокадо, петрушка;
- Тунец, яйцо, листья салата, помидор;
- Груша, сыр с плесенью, руккола, орех;
- Лосось, мягкий сыр, укроп, огурец.
Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, почему важно включать в рацион рыбу. По ее словам, "рыбные дни" должны быть два-три раза в неделю.