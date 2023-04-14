Ответ нужно дать за 7 секунд: какая женщина настоящая мама мальчика

На самой картинке есть подсказки, которые помогут вам узнать, кто настоящая мама малыша.

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Какая женщина является настоящей мамой ребенка / Коллаж фото Bright Side, ua.depositphotos.com

Головоломки - замечательная встряска для нашего мозга. Во время таких сложных тренировок наше мышление становится совершенно другим. Человек во время решения сложных задачек мыслит нестандартно, опирается на логику и развивает свои такие способности.

Если время от времени тренировать мозг подобным образов, то в дальнейшем вы будете щелкать головоломки как семечки.

Мы предлагаем вам решить такую задачку. Вам нужно внимательно рассмотреть картинку, на которой изображены две женщины и ребенок. Необходимо четко определить, какая женщина является настоящей мамой ребенка. Очень важно сосредоточиться и делать это так, чтобы вам никто не мешал. Ведь на выполнение этого задания вам дается всего 7 секунд.

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Какая женщина является настоящей мамой ребенка / Bright Side

Правильный ответ

Если у вас не получилось справиться с задачкой за 7 секунд - не беда. Попробуйте еще раз внимательно рассмотреть картинку и не зацикливаться на том, что у вас было мало времени. На самом деле на изображении есть несколько подсказок, которые сразу указывают на то, какая женщина является настоящей мамой малыша.

Какая женщина является настоящей мамой ребенка / Bright Side

А теперь мы расскажем о том, кто же мама. Вам нужно было обратить внимание на цвет волос женщины и ребенка, а также на то, в какую именно сторону повернут играющий на полу мальчик. Всё указывает на то, что настоящей мамой является женщина в зеленом платье, сидящая слева.

Эта женщина даже наклонилась слегка вперед, что указывает желание защитить своего ребенка, которое возникает на подсознательном уровне.