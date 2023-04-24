Отвадят насекомых или угробят урожай: что нельзя сажать рядом с бархатцами

Бархатцы - один из символов Украины, образ родного дома и родины. Эти яркие и ароматные цветы украшают городские клумбы, цветники у подъезда и частные сады. Зачем высаживают бархатцы и каким растениям не понравится такое соседство, разобрался Главред.
Что означают цветы бархатцы
История этих цветов началась много веков назад в Америке, первыми их заметили ацтеки. Древние индейцы верили, что эти цветы растут там, где спрятано золото.
Сначала их выращивали как декоративное растение, а потом узнали о их лечебных свойствах. Ацтеки лечились бархатцами при лихорадке, заболеваниях почек, истощении, а также использовали в ритуальных обрядах.
К слову, латинское название "тагетес" цветок получил в честь Тагеса, внука бога Юпитера. По преданию, он появился в поле прямо из земли в образе мальчика, но с умом старца. Именно Тагес научил древних этрусков предсказывать будущее и находить спрятанные в земле сокровища.
В Мексике бархатцы называют "flor de muertо" (цветами мертвых) и украшают алтари и дома в День мертвых.
В раннем христианстве была традиция окружать изображения Девы Марии цветами бархатцев, символизируя золотые монеты.
В Китае бархатцы являются символом долголетия, поэтому их называют "цветами десяти тысяч лет". В индуизме этот цветок олицетворялся с богом Кришной.
В Украине название этих цветов связывают со старинной легендой о мастерах-сапожниках, которые шили очень нарядные женские сапожки, имевшие ярко-красные голенища и черные головки, а называли их "чорнобривцями".
Кроме того, бархатцы - один из цветков традиционного украинского венка, они являются символом верности. Бархатцы вплетали в девичий венок, чтобы парень всегда был верен возлюбленной. На языке цветов эти цветы скажут: "Я буду помнить о тебе".
Издавна в Украине верили, что бархатцы отгоняют от дома нечистую силу и защищают от зла.
Для чего сажают бархатцы
Сейчас бархатцы часто используются в декоративных целях. Эти засухоустойчивые и выносливые растения садят для того, чтобы заменить ими культуры, которые рано отцветают и утрачивают декоративность. Если правильно подобрать сорта с разной окраской, то они создадут великолепный ковер в саду.
Кроме того, бархатцы оздоровят почву, уничтожат не только огородных вредителей, но и возбудителей грибных болезней.
Цветы бархатцев содержат в большом количестве витамины С, Е, D, поэтому в Грузии их используют как пряность в тушеных мясных или рыбных блюдах и добавляют к рису. В грузинском регионе Имеретии бархатцы выращивают в промышленных объемах и называют это растение имеретинским шафраном.
В народной медицине используют сухие соцветия в качестве профилактики сахарного диабета, болезней поджелудочной железы и нервной системы.
Что нельзя сажать рядом с бархатцами
Многие огородники садят бархатцы рядом овощными грядками, чтобы отпугивать вредителей и бороться с грибковыми заболеваниями. Дело в том, что своеобразный аромат этих цветов содержит фитонциды, которые защищают себя и соседние растения от насекомых.
Например, посаженные на капустной грядке бархатцы уберегут ее от бабочки-белокрылки (капустницы). Однако на хороший урожай капусты при таком соседстве рассчитывать не стоит. Дело в том, что выделяемые этими цветами вещества будут угнетать развитие капусты.
Есть и другие культуры, рядом с которыми сажать бархатцы противопоказано. К ним относятся: репа, редька, редиска, горох, фасоль и соя.
Что можно сажать рядом с бархатцами
Корневые выделения этих цветов очень не нравятся нематодам. Круглые черви в присутствии бархатцев теряют способность к размножению. Поэтому, если посадить цветы рядом с клубникой, можно постепенно снизить присутствие нематодов до безопасного минимума.
Часто бархатцы высаживают рядом с земляникой, огурцами или луком. Землянику цветы спасают от долгоносика, огурцы - от тли, лук - от луковой мушки.
Огородным посадкам часто вредят муравьи. Так вот бархатцы отпугнут назойливых насекомых.
Многие садоводы разбивают клумбу с бархатцами возле молодых плодовых деревьев, что защищает их от болезней и вредителей.
Для защиты от насекомых бархатцы высаживают на грядки в то же время, что и овощи. Важно, чтобы во время атаки насекомых бархатцы уже успели расцвести.
Зачем сажать бархатцы рядом с розами
Бархатцы, посаженые между розовыми кустами, будут подавлять различные вирусные заболевания, от которых страдают розы.
Также бархатцы за счет выделения фитонцидов будут отпугивать от роз тлю и розанного клеща.
Кроме того, бархатцы великолепно сочетаются с оранжево-желтыми розами. Цветы бархатцев визуально как бы подсвечивают розы снизу и делают их еще ярче.
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