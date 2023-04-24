Отвадят насекомых или угробят урожай: что нельзя сажать рядом с бархатцами

Яркие цветы бархатцы не только порадуют глаз, но и принесут пользу на дачном участке. Однако не каждая культура порадуется такому соседству.

https://news.glavred.info/otvadyat-nasekomyh-ili-ugrobyat-urozhay-chto-nelzya-sazhat-ryadom-s-barhatcami-10465474.html Ссылка скопирована

Бархатцы украсят любую клумбу и принесут много пользы / Фото УНИАН, из открытых источников

Бархатцы - один из символов Украины, образ родного дома и родины. Эти яркие и ароматные цветы украшают городские клумбы, цветники у подъезда и частные сады. Зачем высаживают бархатцы и каким растениям не понравится такое соседство, разобрался Главред.

Что означают цветы бархатцы

История этих цветов началась много веков назад в Америке, первыми их заметили ацтеки. Древние индейцы верили, что эти цветы растут там, где спрятано золото.

Сначала их выращивали как декоративное растение, а потом узнали о их лечебных свойствах. Ацтеки лечились бархатцами при лихорадке, заболеваниях почек, истощении, а также использовали в ритуальных обрядах.

видео дня

К слову, латинское название "тагетес" цветок получил в честь Тагеса, внука бога Юпитера. По преданию, он появился в поле прямо из земли в образе мальчика, но с умом старца. Именно Тагес научил древних этрусков предсказывать будущее и находить спрятанные в земле сокровища.

В Мексике бархатцы называют "flor de muertо" (цветами мертвых) и украшают алтари и дома в День мертвых.

В раннем христианстве была традиция окружать изображения Девы Марии цветами бархатцев, символизируя золотые монеты.

В Китае бархатцы являются символом долголетия, поэтому их называют "цветами десяти тысяч лет". В индуизме этот цветок олицетворялся с богом Кришной.

В Украине название этих цветов связывают со старинной легендой о мастерах-сапожниках, которые шили очень нарядные женские сапожки, имевшие ярко-красные голенища и черные головки, а называли их "чорнобривцями".

Кроме того, бархатцы - один из цветков традиционного украинского венка, они являются символом верности. Бархатцы вплетали в девичий венок, чтобы парень всегда был верен возлюбленной. На языке цветов эти цветы скажут: "Я буду помнить о тебе".

Издавна в Украине верили, что бархатцы отгоняют от дома нечистую силу и защищают от зла.

Для чего сажают бархатцы

Сейчас бархатцы часто используются в декоративных целях. Эти засухоустойчивые и выносливые растения садят для того, чтобы заменить ими культуры, которые рано отцветают и утрачивают декоративность. Если правильно подобрать сорта с разной окраской, то они создадут великолепный ковер в саду.

Кроме того, бархатцы оздоровят почву, уничтожат не только огородных вредителей, но и возбудителей грибных болезней.

Цветы бархатцев содержат в большом количестве витамины С, Е, D, поэтому в Грузии их используют как пряность в тушеных мясных или рыбных блюдах и добавляют к рису. В грузинском регионе Имеретии бархатцы выращивают в промышленных объемах и называют это растение имеретинским шафраном.

В народной медицине используют сухие соцветия в качестве профилактики сахарного диабета, болезней поджелудочной железы и нервной системы.

Что нельзя сажать рядом с бархатцами

Многие огородники садят бархатцы рядом овощными грядками, чтобы отпугивать вредителей и бороться с грибковыми заболеваниями. Дело в том, что своеобразный аромат этих цветов содержит фитонциды, которые защищают себя и соседние растения от насекомых.

Например, посаженные на капустной грядке бархатцы уберегут ее от бабочки-белокрылки (капустницы). Однако на хороший урожай капусты при таком соседстве рассчитывать не стоит. Дело в том, что выделяемые этими цветами вещества будут угнетать развитие капусты.

Есть и другие культуры, рядом с которыми сажать бархатцы противопоказано. К ним относятся: репа, редька, редиска, горох, фасоль и соя.

Что можно сажать рядом с бархатцами

Корневые выделения этих цветов очень не нравятся нематодам. Круглые черви в присутствии бархатцев теряют способность к размножению. Поэтому, если посадить цветы рядом с клубникой, можно постепенно снизить присутствие нематодов до безопасного минимума.

Часто бархатцы высаживают рядом с земляникой, огурцами или луком. Землянику цветы спасают от долгоносика, огурцы - от тли, лук - от луковой мушки.

Огородным посадкам часто вредят муравьи. Так вот бархатцы отпугнут назойливых насекомых.

Многие садоводы разбивают клумбу с бархатцами возле молодых плодовых деревьев, что защищает их от болезней и вредителей.

Для защиты от насекомых бархатцы высаживают на грядки в то же время, что и овощи. Важно, чтобы во время атаки насекомых бархатцы уже успели расцвести.

Зачем сажать бархатцы рядом с розами

Бархатцы, посаженые между розовыми кустами, будут подавлять различные вирусные заболевания, от которых страдают розы.

Также бархатцы за счет выделения фитонцидов будут отпугивать от роз тлю и розанного клеща.

Кроме того, бархатцы великолепно сочетаются с оранжево-желтыми розами. Цветы бархатцев визуально как бы подсвечивают розы снизу и делают их еще ярче.

Ранее Главред писал, как приготовить удобрение из старого хлеба, чтобы розы пышно цвели.

Вам также может быть интересно: