Отпуск мечты, неожиданные деньги или успех в личной жизни: 3 знака зодиака – везунчики месяца

Гороскоп на июль - 3 знака, котопым улыбнется удача / depositphotos.com/

Три знака зодиака в средине лета станут настоящими счастливчиками. У них получиться достичь желаемых целей, воплотить в жизнь мечты и хорошо отдохнуть.

О том, какие представители зодиакального круга не смогут похвастаться везением во втором месяце лета, читайте в материале: Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июля.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака и назвал тех, кому в этот месяце повезет больше всего.

Дева

Астролог отмечает, что начало месяца может быть для Дев не самым легким, однако уже после 7 июля ситуация изменится кардинальным образом. У представителей земного знака появится возможность отправиться в отпуск или путешествие, в которых вас ждет масса приятных незабываемых моментов. Тем, кто остается на работе, скучать не придется. Вы сможете добиться карьерного повышения и занять желаемую должность. Для того, чтобы достичь поставленных целей необходимо придерживаться четкого плана. Возможна поддержка влиятельных людей или начальства во второй половине месяца, а также резкий скачок финансовых возможностей и шанс продемонстрировать свои таланты.

Скорпион

После затяжного периода "черной полосы" в жизни Скорпионов наступает время, когда удача следует по пятам. Фокус внимания представителей знака будет сосредоточен на вопросах карьеры. Вам предстоит много общаться с деловыми партнерами и клиентами, заключать сделки. Ваша финансовая "чуйка" не подводит, вы притягиваете к себе деньги, словно магнитом. Не исключено, что на вас упадут неожиданные деньги. Возможно кто-то решит вернуть давний долг, о котором вы и думать забыли. В жизни свободных знаков появится человек, который сыграет важную роль в жизни – он сужден им для брака.

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Козерог

В средине лета у Козерогов все будет складываться наилучшим образом. В начале месяца у представителей знака появятся потрясающие возможности для самореализации, успех в семейных делах. Удачной будет покупка недвижимости. Козерог сможет с легкостью решать любые сложные проблемы. Что бы он ни задумал, все будет удаваться. Во второй половине месяца люди этого знака больше внимания будут уделять личным отношениям. Они будут больше времени посвящать детям и любимым людям. Вокруг Козерогов будет царить любовь и взаимопонимание. Венера в созвездии Рака может преподнести одиноким знакам приятный сюрприз – привлечь в жизнь отношения.

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