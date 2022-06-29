Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июля

Гороскоп на июль 2022 - 3 знака неудачника месяца / depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга предстоит столкнуться с трудностями, финансовыми сложностями и даже проблемами со здоровьем. Неприятности будут сыпаться как из рога изобилия.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака и назвал трех, которым меньше всего можно рассчитывать на помощь высших сил.

Телец

В самом начале месяца представители знака стихии земли должны проявить особое внимание к своему здоровью. Увеличивается риск травм, причем даже самых неожиданных. Период с 5 по 15 июля будет особенно стрессовым, полным волнений и тревог. Могут обостриться хронические заболевания – особенно проявят себя слабые места знака – горло, шея, трахея. Не исключено, что активизируются ваши враги и недоброжелатели, они будут распускать сплетни за вашей спиной и строить козни. Возможны проблемы в общении с партнерами, интриги, шантаж и поспешные выводы. Астролог советует не доверять свои тайны даже близким друзьям, они могут предать.

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Близнецы

Июль принесет массу неприятных сюрпризов для представителей воздушного знака. К рискам месяца для Близнецов следует отнести разрушение планов и надежд, серьезные изменения целей, сложности в отношениях с друзьями и единомышленниками, психологический дискомфорт, происки тайных врагов, вредные привычки, вовлечение в интриги, получение неверной информации. В конце месяца увеличивается вероятность ссор с друзьями и близкими людьми, которые могут привести к серьезным последствиям. Некоторых представителей знака в июле могут отправить в тюрьму. Кто-то из Близнецов намеренно не будет выходить из квартиры, чтобы не вручили повестку. Однако есть все предпосылки, что Близнецов направят на службу вооруженные силы.

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Весы

Средина лета для Весов будет одним из самых сложных месяцев года. Движение Марса по 7 и 8-му домам может предвещать судебные разбирательства, катастрофы и даже смерть. Отношения с окружающими будут натянутыми, возрастает вероятность конфликтных ситуаций. Некоторые представители знака могут разорвать отношения или прекратить общение. Астролог отмечает, что Весам в этом месяце стоит быть осторожными с финансами, возможны непредвиденные траты или банкротство. Либо же Весы уже давно не возвращают кому-то долг, и именно сейчас из них начнут выбивать его.

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